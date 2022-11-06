بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

الأحد 06/نوفمبر/2022 - 02:31 ص 11/6/2022 2:31:30 AM

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة لفتاة ختمت القرآن فى وقت قياسي وفى جلسة واحدة بدون القراءة من المصحف .

واندهش الجمهور من قدرة الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات فقط وفى جلسة واحدة وبشكل متقن من خلال معرفتها بمخارج الحروف والتجويد خاصة مع صغر سنها.

من هى هذه الفتاة العربية الفلسطينية التى ختمت القرآن فى جلسة واحدة.

فتاة ختمت القرآن فى جلسة واحدة

وتمكنت فتاة فلسطينية من إثارة دهشة جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية لأنها ختمت القرآن الكريم فى جلسة واحدة بوقت قياسي.