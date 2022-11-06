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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

فتاة فلسطينية
فتاة فلسطينية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة لفتاة ختمت القرآن فى وقت قياسي وفى جلسة واحدة بدون القراءة من المصحف .

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واندهش الجمهور من قدرة الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات فقط وفى جلسة واحدة وبشكل متقن من خلال معرفتها بمخارج الحروف والتجويد خاصة مع صغر سنها.

من هى هذه الفتاة العربية الفلسطينية التى ختمت القرآن فى جلسة واحدة.

فتاة ختمت القرآن فى جلسة واحدة
فتاة ختمت القرآن فى جلسة واحدة

وتمكنت فتاة فلسطينية من إثارة دهشة جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية لأنها ختمت القرآن الكريم فى جلسة واحدة بوقت قياسي.

  • أنغام أبو ظاهر شابة فلسطينية تعيش فى قطاع غزة
  • دراستها العلوم الطبية التطبيقية وحصالة على بكالوريوس تمريض بجامعة الأزهر
  • تعمل محفظة قرآن فى فلسطين بجانب مهنتها الأصلية
  • تبلغ من العمر 23 سنة فقط
  • ختمت القرآن من دون مصحف حيث اعتمدت على حفظها له
  • لديها تاريخ حافل بتحفيظ الفتيات القرآن الكريم
  • ختمت القرآن الكريم كاملا في 10 ساعات فقط بشكل متواصل دون أى فاصل وهذا حدث فريد ونادر .
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