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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

عارضة الأزياء مارلين
عارضة الأزياء مارلين الحيمر

أثار خبر عارضة الأزياء الفرنسية  مارين الحيمر التى دخلت الإسلام حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية فى مختلف أنحاء العالم .

وخرجت العديد من الشائعات عن عارضة الأزياء العالمية مارين الحيمر بعد إعلانها أنها دخلت الإسلام من بينها تساؤلات عن سبب اتخاذ هذا القرار المفاجئ، وهل هذا قرار عائلي أم هى بمفردها من اتخذت القرار ودخلت الإسلام؟ 

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وما لا يعرفه كثيرون عن عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر أنها ترفض أن تكون مادة خصبة للشائعات والثرثرة والتهم دون وجه حق وتخرج توضح الحقيقة لجمهورها وهذا سبق أن فعلته خلال زياراتها الماضية لمصر حين اتهمت بأن هناك سبب غير معلن لهذه الزيارات المتكررة وربما يكن الزواج أو الحب.

إسلام عارضة الأزياء مارين الحيمر 

دخلت الإسلام منذ عدة شهور ولكنها لم تعلن ذلك بشكل رسمي للجمهور ولكن بعض القريبين منها كانوا يشعرون بذلك ولكن لأنها ترفض الشائعات وتحب حسم الأمور كانت هى بنفسها أول من يعلن أنها دخلت الإسلام على صفحتها الشخصية على انستجرام .

ونشرت فيديو لها وهى مرتدية الحجاب وزى إسلامى داخل مسجد وهى تنطق الشهادة وتشهر إسلامها عبر السوشيال ميديا مما أثار ضجة بين جمهور خاصة فى البلاد العربية

لحظة اعلان اسلام مارلين
لحظة اعلان اسلام مارلين

موقف عائلتها من دخولها الإسلام

 مارين الحيمر دخلت الإسلام بقرار خاص منها دون أى تأثير من عائلتها وكان القرار شخصي جدا وأكدت على هذا فى منشور لها حيث قالت “أن هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك  من دون أصدقاء ومن دون عائلة”

علاقة لاعب الزمالك بإسلام العارضة 

يعتقد البعض أن عارضة الأزياء مارين الحيمر دخلت الإسلام بسبب ارتباطها بشخص مسلم وتحديدا لاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي ولكن هذه الأنباء لم تؤكدها حتى الآن.

 وكالعادة هذا الرابط خمنه الجمهور بسبب صورها التى نشرتها الفترة الماضية فى مصر خلال تواجد اللاعب خاصة أنها التقطت معه عدة صور مما جعل الجمهور يخمن أن هناك علاقة عاطفية بينهما وأنها سبب دخولها الإسلام

عارضة الازياء ولاعب الزمالك السابق
عارضة الازياء ولاعب الزمالك السابق

لكن الحقيقة أن لاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي ليس له علاقة بالأمر وأن عارضة الأزياء مارين دخلت الإسلام بناء على قرار شخصي منها وهذا يتضح من خلال  منشورها على الفيس حيث قالت أن هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك  من دون أصدقاء ومن دون عائلة” واستكملت حديثها قائلة “ ودون شريك فقط أنت والله ولقد كان اختيارا  نابعا من الروح والقلب والعقل” مما يؤكد أنه اختيار نابعا منها

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من هى عارضة الأزياء مارين الحيمر

مارين الحيمر عارضة أزياء دخلت الإسلام مؤخرا، بلدها فرنسا وتحديدا منطقة الجنوب ولها أصول مغربية، وعملت فى تلفزيون الواقع  من خلال عدة برامج منها "أمراء الحب" و"المارسيليون في دبي" 

وتبلغ عارضة الأزياء التى دخلت الإسلام مارين الحيمر من العمر 29 عاما حيث ولدت في يوليو 1993

ونشرت عارضة الأزياء مارين عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو لها من داخل مسجد بالحجاب وعباءة سوداء ونطقت الشهادتين وأعلنت أنها دخلت الإسلام منذ عدة أشهر ولكنها لك تعلن ذلك.

مارلين
مارلين

مارلين بعد الإسلام

وأضافت عارضة الأزياء الفرنسية ”أعلن أني غيرت ديانتي واعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر ولا عيب في التحول إلى دين آخر مهما كان، إنه حق أساسي  لابد أن يكون بمقدور كل فرد ممارسته بمنتهى الحرية”.

وكان العام الماضي بالتغيير، في الواقع لقد تطورت بشكل هائل وراجعت إحساسي بالأولويات وأعدت التفكير في خيارات معينة للحياة ، سواء كانت مهنية أو شخصية، شكرا لكل من يقدرها أو على الأقل يحترمها “ ونشرت لها عدة صور بالحجاب ولكن لم تؤكد أنها ارتده بشكل كامل أم انها اعتنقت الإسلام فقط 

 

https://www.instagram.com/reel/CkdxB_dACca/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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