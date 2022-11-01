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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأمريكا.. مكان دفن وموعد عزاء الشيف أسامة السيد.. تفاصيل

الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد

أثار خبر وفاة الشيف أسامة السيد حزن جمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي ، واعتقد كثيرون أنه سيدفن في بلده الأصلي مصر  ولكن الحقيقة أن الشيف أسامة السيد سيدفن فى الولايات المتحدة الأمريكية حسب كلام أفراد عائلته.

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ويرجع هذا إلى أن الشيف أسامة السيد مقيم منذ فترة بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب طبيعة مرضه ومتطلبات عمله  في بعض الهيئات المختصة في الطهى وقد دفنت والدته هناك أيضا وتستقر أسرته بشكل دائم فى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع أبنائه مقيمين بالخارج.

أما عن تفاصيل عزاء الشيف أسامة السيد فهى لم تكن اليوم فقط حيث تستمر أسرته في تلقى المواساة والعزاء على  مدار الأيام القادمة كالتالى:

سيقام العزاء غدا يوم الأربعاء 11/2/2022 في مسجد MAS بعد صلاة المغرب6408 Edsall Road, Alexandria, VA, 22312


سيقام العزاء يوم الخميس 11/3/2022 في مسجد Shirley Gate بعد صلاة المغرب 
4420 Shirley Gate Road, Fairfax, VA, 2203

 

أما العزاء اليوم فكان عقب صلاة الظهر في مسجد دار الهجرة ثم دفن الراحل أسامة السيد في مقابر بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

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