خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

يغفل الكثيرون عن خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج ، خاصة في هذا اليوم من الأسبوع، والذي اختصه القرآن الكريم بمنزلة عظيمة، وتحدثت عنه السنة النبوية الشريفة بكثير من الفضائل أبرزها ساعة الإجابة، وفي التقرير التالي نرصد خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج، فلا تغفله من الآن وحتى غروب الشمس.

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلا آتَاهُ الله إِيَّاه»، قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا»، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابْتَغُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وَهِيَ قَدْرُ هَذَا»، يقول: قبضة. رواه الطبراني في "الكبير".

وقد جاء في خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة قول أبي لبابة بن عبد المنذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه، ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة».

وبحسب دار الإفتاء فإنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.

- اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أسالك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

- اللهم أَنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأن على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن.

- اللَّهُمَّ مَن عاداني فَعادِه، وَمَن كادَني فَكِدهُ، وَمَن بَغَى عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَأهَلِْكهُ، وَمَن أرادَنِي بِسوءٍ فَخُذهُ، وأطفِأ عَنِّي نارَ مَن أشَبَّ لِيَ نَارَهُ.

- اللهم وَاكفِنِي هَمَّ مَن أدخَلَ عَلَيَّ هَمَّه، وَأدخِلني في دِرعِك الحَصينَة، وَاستُرني بِسِترِكَ الواقي.

- يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِّلني ما لا أطيق.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛ ارزُقنا الأمن والأمان الأبديّ.

- اللهم إنا نسألك عيشةً هنيّةً، وميتةً سويّةً، ومردًّا غير مُخزٍ ولا فاضحٍ.

- اللهم ربنا آتنا في الدُّنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النّار يا أرحم الرّاحمين.

- اللهم إنا نسألك مُوجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسّلامة من كلّ إثمٍ، والغنيمة من كلّ برٍّ

- يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعَّال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شرَّ هذا اللص، يا مغيث أغثني.

دعاء الرزق مستجاب

اللهم قدر لي الرزق والخير والغنى والستر والصبر على البلاء يا قادر يا قدير.

اللهم لا كرم إلا كرمك ولا مغفرة إلا مغفرتك فلا إله إلا أنت وأنت العالم بحالنا فبدله لنا إلى أفضل حال واقض الدين يا قاضي الحاجات.

رب هب لي من الرزق ما يكفيني. ومن الفرح ما يسعد قلبي. ومن الرحمة ما يدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

ربنا إننا أمنا بك وبنبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فارزقنا جنتك وكل ما يقرب إليها من قول وعمل.

ربي اشف ما في الصدور وأرحم ما في القبور واجعل حالنا ميسور واغفر لنا يا رحيم يا غفور.

اللهم اجعل ما رزقتني قوة لي في فعل ما تحب. وقدرني ولا تقدر علي وأعني ولا تعن علي إنك بي رحيماً كريماً.

اللهم اجعل عيشتي هنية وميتتي سوية وأرزقني في الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لي ولكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم أسعد قلب عبدك الحزين وفرج كربه وهمه وضيقه واقض عنه الدين يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات.

أستغفر الله العظيم (مائة مرة)، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (مائة مرة) اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد (مائة مرة).

يا رب ارزقني العبادة كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأرزقني العمل الذي يقربني من أعلى الجنان.

يا عالم السر والعلن ويا علام الغيوب وستار العيوب أسترني ولا تفضحني وقني عذابك يوم تبعث عبادك.

اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.