بجوائز نصف مليون جنيه.. الأوقاف تطلق الاختبارات التمهيدية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء المتقدمين الذين يحق لهم دخول الاختبارات التمهيدية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم، والمقرر عقدها بمقار المديريات الإقليمية، داعيةً المديريات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الاختبارات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

ترسيخ الفهم الصحيح

وتأتي المسابقة في إطار عناية الوزارة بكتاب الله تعالى، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لآياته، وإبراز مقاصده وهداياته، وبناء الوعي الديني الرشيد القائم على الفهم المستنير للنصوص الشرعية، فضلًا عن دعم المتخصصين في علوم القرآن الكريم، وتعزيز العناية العلمية بالنص القرآني ومعانيه ودلالاته.

ضوابط ومعايير محددة

وتُعد المسابقة إحدى المبادرات العلمية المتخصصة التي تستهدف تنمية المعارف القرآنية، وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي في مجالات علوم القرآن الكريم، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وتنقسم المسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم إلى أربع مسابقات فرعية مستقلة، ويُفتح باب التنافس في كل منها على فرعين بحسب الفئة العلمية.

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (20) مسجدًا غدًا الجمعة 16من أكتوبر 2026؛ حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (8) مساجد، وصيانة وتطوير (11) مسجدًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026 حتى الآن، إلى (313) مسجدًا من بينها (205) مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (108) مساجد صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ (14992) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 298 مليون جنيه تقريبًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

في محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الجزايرية بقرية نفيشة – مركز الإسماعيلية.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الأمير حسن بقرية سللنت – مركز المنصورة.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بعزبة الصيني بقرية ترسا – مركز سنورس؛ ومسجد التقوى بقرية البيضا – مركز الفيوم؛ والمسجد الجديد بقرية حنا حبيب – مركز الشواشنة؛ ومسجد الحاجة نفيسة بقرية قحافة – بندر الفيوم.

وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد السيدة نفيسة بقرية الرديسية – مركز إدفو.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد علي بدوي بقرية نزلة بدوي – مركز ديروط.

تمت صيانة وتطوير مسجد الإيمان – مدينة القوصية؛ ومسجد العلم والإيمان بقرية منقباد – مركز أسيوط.

وفي محافظة مطروح:

تم إنشاء وبناء مسجد حمزة سيد الشهداء – ك3 بجوار الموقف – مدينة مطروح.

وفي محافظة بني سويف:

تمت صيانة وتطوير مسجد إسلام بعزبة إسلام بقرية الكوم الأحمر – مركز بني سويف.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تمت صيانة وتطوير مسجد الفلاحين – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد العمري بقرية طويلة نشرت - مركز قلين؛ ومسجد الرويني بقرية الحمراوي – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة الأقصر:

تمت صيانة وتطوير مسجد نجع الضمان بقرية العديسات بحري – مركز الطود.

وفي محافظة القليوبية:

تمت صيانة وتطوير المسجد الكبير سيدي عيسى بقرية سندبيس – مركز القناطر الخيرية.

وفي محافظة قنا:

تمت صيانة وتطوير مسجد الرحمن بالصالحية بقرية الجبلاو – مركز قنا؛ ومسجد الحائط الكبير بقرية بخانس – مركز أبو تشت.

وفي محافظة الإسكندرية:

تمت صيانة وتطوير مسجد الرزاق (المغفرة) بحوض 12 – حي المنتزه ثان.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.