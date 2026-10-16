وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

قائد الجيش الثاني الميداني

وألقى اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني، للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم، بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة، لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو.

كما تم دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لاختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها، بمعاونة الهليكوبتر المسلح، كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والإغارة لتدمير الأهداف المكتشفة.

وفي ختام المرحلة، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدا بالأداء المتميز الذي ظهر خلال مراحل المشروع، مما عكس مدى الجاهزية العالية لرجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن وصون مقدساته.

كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة كافة المتغيرات.

وفي سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الإجراءات المسبقة للمشروع، كما قام بمتابعة إحدى مراحل المشروع التي تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش عددًا من القادة والضباط في تنفيذ مهامهم؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.



