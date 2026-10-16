سوهاج.. سلامة الغذاء تضبط مصنع مخللات غير مرخص بأخميم وتعدم 3 أطنان

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومكافحة الغش التجاري، وضمان سلامة السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين، نجحت حملة مكبرة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج، بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

في ضبط مصنع مخللات يدار بدون ترخيص بمركز أخميم، وتمكنت من إعدام 3 أطنان من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظة سوهاج

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مي طهطاوي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج، أن الحملة المشتركة تحركت فور ورود معلومات تفيد بوجود منشأة غير خاضعة للرقابة تقوم بتصنيع المخللات.

وأشارت أنه بالفحص الدقيق للمصنع، تبين انعدام تام لاشتراطات التصنيع الجيد، ورصد سوء تخزين حاد للمواد الخام والمنتجات النهائية، فضلًا عن انتشار القوارض والفئران داخل أماكن التصنيع، ووجود مواد تالفة ومجهولة المصدر يتم استخدامها في الإنتاج.

وأكدت مدير فرع الهيئة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وإعدام الكميات المضبوطة فورًا وفق القوانين المنظمة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لردع المخالفين وضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع مواطني المحافظة.