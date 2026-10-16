مصرع خط الصعيد الجديد في إطلاق نار مع الشرطة بـ"الكتكاتة" في سوهاج

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، يُدعى علي إ، وشهرته خط الصعيد الجديد، مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية الكتكاتة التابعة لمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، وذلك أثناء محاولة ضبطه، عقب ورود معلومات عن اختبائه بالقرية، لاتهامه في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة.

مصرع خط الصعيد الجديد بسوهاج

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات إلى المقدم محمود عبد الحفيظ، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، بشأن اختباء المتهم داخل إحدى المناطق بقرية الكتكاتة.

وكشفت المعلومات أن المتهم يُعد من العناصر الإجرامية الخطرة، ومتهم بإنهاء حياة 3 أشخاص في حوادث قتل منفصلة، كما صدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا، إلى جانب أحكام بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالحريق العمد والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر واستعمال القوة.

وعلى الفور، جرى إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهم، تحت إشراف العميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، وبقيادة العقيد أحمد النادي، رئيس فرع الشرق، والمقدم محمود عبد الحفيظ، رئيس مباحث مركز ساقلتة، والرائد محمد حسين، معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد عمار، معاون المباحث.

وفور وصول القوات إلى مكان اختباء المتهم، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات إلى التعامل معه، ووقعت مواجهة مسلحة انتهت بمصرعه في موقع الاشتباك.

وأسفرت أعمال الفحص عن العثور بجوار المتهم على أسلحة نارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الجهات المعنية إجراءاتها لاستكمال الفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة المختصة.