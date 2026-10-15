محافظ سوهاج يوجه بالتحقيق العاجل في واقعة «حشرة» وجبة مستشفى الهلال

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة، بالتحقيق الفوري في ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “وجود حشرة داخل وجبة غذائية مقدمة لأحد المرضى بمستشفى الهلال للتأمين الصحي”.

وشملت التوجيهات، مخاطبة إدارة سلامة الغذاء؛ لإجراء فحص شامل لمطبخ المستشفى، والتأكد من مطابقة الوجبات لمعايير السلامة الصحية المعتمدة.

محافظ سوهاج

وأكد نائب المحافظ، كمال سليمان، متابعته الشخصية لتنفيذ هذه القرارات، مشدداً على أن صحة وسلامة المرضى تمثل خطاً أحمر لن يُسمح بتجاوزه أو التهاون بشأنه.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل للوقوف على مدى جدية الواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد خلف، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج، أن الإدارة شكلت لجنة فنية عاجلة لمراجعة إجراءات إعداد الأغذية، والتحفظ على عينات من الوجبات الموردة لفحصها.

كما شدد على عدم التهاون مع شركة التوريد أو أي مسؤول يثبت تقصيره في تطبيق معايير الجودة والنظافة.