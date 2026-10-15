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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلامة الغذاء تنهي فحص مستشفى الهلال: الوجبات آمنة تماماً ومتابعة دورية لمستشفيات سوهاج

جانب من الفحص
جانب من الفحص
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت محافظة سوهاج رسمياً عن انتهاء أعمال اللجان المشكلة لفحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وجود حشرة في وجبة مريض بمستشفى الهلال بنطاق حي شرق سوهاج، مؤكدة أن اللجان فحصت جميع الأغذية الموجودة بمطبخ وثلاجات الأغذية بالمستشفى لضمان جودتها.

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أنهت فحصها الكامل لكافة الأطعمة المطهوة والمعدة للتقديم للمرضى، حيث أظهرت النتائج سلامتها وصلاحيتها تماماً.

كما شمل الفحص الأغذية المخزنة بالمستشفى، وتأكد من خلال المتابعة الدقيقة خلو أماكن التخزين والطبخ من أي مصادر للحشرات أو وجود سوء في التخزين.

وأشار إلى أن الفحص الظاهري والمخبري أثبت جودة وسلامة جميع الوجبات والمواد الغذائية بالمستشفى.

محافظة سوهاج

وصرح كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، بأنه جرى التنسيق مع فرع هيئة سلامة الغذاء لبدء متابعة دورية ومستمرة لملف المأكولات المقدمة للمرضى بمستشفى الهلال.

بالإضافة إلى باقي مستشفيات المحافظة التي تقدم وجبات غذائية للنزلاء، وذلك لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة مي طهطاوي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج، أن فريقا متكاملا من الهيئة تولى إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات لتحليلها، لافتة إلى أنه تم رفع تقرير شامل ومفصل بكافة نتائج الفحص النهائية إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

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