إطلاق مشروع لتعليم القراءة والكتابة بمدارس مطروح

عقد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح ، اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق مشروع لتعليم القراءة والكتابة بمدارس محافظة مطروح، على أن تبدأ مرحلته الأولى بالمدارس والكتاتيب وأروقة الأزهر بمراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم غرب المحافظة، والمقرر تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف وقطاع المعاهد الأزهرية بمطروح ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات ومؤسسات المجتمع المدني.

دعم الطلاب

ويستهدف المشروع دعم طلاب الصفوف الابتدائية الذين كشفت اختبارات تحديد المستوى التي نفذتها لجان التربية والتعليم بمدارس غرب مطروح عن عدم إجادتهم مهارات القراءة والكتابة، من خلال تخصيص الحصة الأولى للقراءة والكتابة، مع إتاحة برامج تعليمية مجانية بالكتاتيب التابعة للأوقاف وأروقة الأزهر الشريف بتلك المراكز، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، بما يسهم في تحسين مستوى الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

ويتضمن المشروع تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحد أقصى ٣٠ طالبًا للمجموعة، مع تطبيق منظومة لمتابعة وتقييم أداء الطلاب والمعلمين، وتقديم مكافآت مادية ومعنوية للمتميزين، ووضع ضوابط لمحاسبة المقصرين، لضمان تحقيق المستهدفات التعليمية للمشروع.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، يتضمن المشروع جانبًا تطوعيًا لإتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة من حملة المؤهلات العليا ومحفّظي القرآن الكريم، للمساهمة في تعليم الطلاب وتنمية مهاراتهم في القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالتعليم والوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين.

ودعت المحافظة الراغبين في الانضمام إلى فريق العمل التطوعي إلى التواصل مع رؤساء المدن بمراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم، للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمساهمة في تحقيق أهدافه التعليمية والمجتمعية.

ووجّه نائب المحافظ بعقد ورشة عمل يوم الأحد المقبل بكل مركز، بمشاركة رؤساء المدن والجهات المعنية والعمد والمشايخ، لاستكمال الاستعدادات النهائية وتنسيق الأدوار بين الجهات المشاركة، تمهيدًا لبدء التنفيذ الاثنين المقبل.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي مديريات التربية والتعليم والأوقاف وقطاع المعاهد الأزهرية ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات، ومنسق فريق اليونسكو بمطروح، إلى جانب مشاركة رؤساء المراكز الثلاثة ومديري الإدارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.