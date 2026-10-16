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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق يلتهم قاعدة أمريكية بولاية كاليفورنيا.. وإخلاء عاجل لقوات المشاة

حريق يلتهم قاعدة أمريكية بولاية كاليفورنيا.. وإخلاء المعسكر
حريق يلتهم قاعدة أمريكية بولاية كاليفورنيا.. وإخلاء المعسكر
خاطر عبادة

تسبب حريق هائل في معسكر بندلتون، في إخلاء قاعدة تدريب تابعة لقوات مشاة البحرية في سان دييجو، والتهم  أكثر من 1000 فدان.
وصدرت أوامر إخلاء فورية، وأغلقت السلطات لفترة وجيزة جزءاً من الطريق السريع 5، وهو طريق رئيسي في المنطقة.

وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، احترقت مئات الأفدنة وتهديد المباني ودفع السلطات لتنفيذ عمليات إجلاء داخل القاعدة القريبة من مدينة أوشنسايد.
وأفادت سلطات الولاية الأمريكية أن النيران اشتعلت قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل في الأجزاء الغربية من منشأة مشاة البحرية، بالقرب من تقاطع طريقي باسيلون ولاس بولجاس.

وقالت إدارة "كال فاير" لمكافحة الحرائق، إن النيران التي دفعتها الرياح الشرقية القوية التهمت ما يقرب من 400 فدان في غضون 90 دقيقة فقط، واقتربت بشكل خطير من المناطق المأهولة بالسكان داخل القاعدة، فيما عملت فرق الإطفاء الأرضية والأفراد على متن طائرات مكافحة الحرائق على وقف انتشار النيران ومنع وصولها إلى المنشآت السكنية.

ولم يتسبب حريق هندرسون في أي أضرار إنشائية أو إصابات بشرية، لكنه أجبر السلطات على إغلاق طريق لاس بولجاس بين شارع براون وطريق ستيوارت ميسا.

عاصفة نارية تلتهم 80 فدان

وقال مسؤولو الإطفاء في لوس أنجلوس لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن حريق برايسون في ماليبو كان قد امتد على مساحة 80 فدانًا تقريبًا بحلول الساعة السادسة مساءً، وكانت الرياح تحمل الجمرات ، مما أدى إلى انتشار الحريق.

كما انقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في كاليفورنيا يوم الخميس، حيث حاولت شركات المرافق تقليل مخاطر الطقس الحار والعاصف الذي قد يتسبب في سقوط خطوط الكهرباء واشتعال حرائق الغابات.

في شمال كاليفورنيا، انقطعت الكهرباء عن نحو 62 ألف مشترك في 26 مقاطعة، وفقًا لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وبدأت الشركة بقطع التيار الكهربائي بشكل استباقي ليلة الأربعاء. ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجوية التي تزيد من خطر اندلاع الحرائق حتى يوم السبت.

وقال رئيس قسم الإطفاء في لوس أنجلوس، جايمي مور، إنه تم تعزيز عدد الموظفين ونشر المعدات مسبقاً حتى تكون الفرق جاهزة.

وأضاف: "نطلب من السكان القيام بدورهم أيضاً. أخلوا الشوارع، وضعوا خطة، وابقوا على اطلاع دائم".
ومع تزايد المخاطر في جميع أنحاء كاليفورنيا، قام مكتب خدمات الطوارئ بالولاية أيضاً بزيادة تنسيقه وتجهيز الموارد لدعم المسؤولين المحليين في حالة وقوع كارثة، وفقاً للمتحدث باسم المكتب كريس دارجان.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من حرائق الغابات في أجزاء من وسط وشمال كاليفورنيا، بدءًا من يوم الخميس وحتى صباح الجمعة، قائلة إن أي حرائق ستنتشر بسرعة.
 

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