معهد 500500 بجامعة القاهرة يحصد التقييم الذهبي للمستشفيات الخضراء

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حصول مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد «500500» على شهادة التقييم الذهبي للمستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء، وتسلمه لوحة اعتماد الهرم الأخضر، وذلك خلال الندوة المتخصصة التي نظمها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو تطبيق معايير الاستدامة البيئية في منشآتها الصحية، والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد وجودة البيئة العلاجية.

وجاء حصول المستشفى على التقييم الذهبي بعد استيفاء متطلبات منظومة تقييم الهرم الأخضر للمستشفيات والمنشآت الصحية، والتي تشمل استدامة الموقع، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وترشيد استهلاك الموارد، وجودة البيئة الداخلية، وكفاءة الإدارة والتشغيل، بما يسهم في توفير بيئة علاجية آمنة وصحية ومستدامة للمرضى والعاملين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مستشفى «500500» على التقييم الذهبي يمثل إنجازًا مهمًا يعكس حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة الاستدامة في مختلف مشروعاتها ومؤسساتها، وتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، ومواكبة التطورات العالمية في تصميم المنشآت الصحية وتشغيلها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا التقييم يجسد توجه الجامعة نحو إنشاء وتطوير منشآت صحية تجمع بين تقديم خدمات علاجية متقدمة ومراعاة الأبعاد البيئية، من خلال تبني حلول فعالة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين جودة البيئة الداخلية، بما يوفر بيئة صحية وعلاجية آمنة للمرضى والفرق الطبية والعاملين، مؤكدًا أن الاستدامة البيئية أصبحت أحد المعايير الأساسية في تطوير المؤسسات الصحية الحديثة والارتقاء بجودة خدماتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن حصول مستشفى «500500» على الشهادة الذهبية وتسلمه لوحة اعتماد الهرم الأخضر يمثل ثمرة جهود مؤسسية متكاملة وتعاون مثمر بين الفرق الهندسية والطبية والإدارية والجهات الاستشارية المعنية بتصميم المستشفى والإشراف على تنفيذه، مشيرًا إلى أن هذا التقييم يعزز مكانة المعهد القومي للأورام كمؤسسة علمية وطبية رائدة، ويعكس اهتمامه بتطبيق أحدث المعايير في تصميم المنشآت الصحية وتجهيزها.

وأضاف عميد المعهد أن تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الأداء وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة تراعي احتياجات المرضى والعاملين تأتي في مقدمة أولويات المعهد، مؤكدًا أهمية التكامل بين التميز الطبي والاستدامة البيئية والإدارة الرشيدة للموارد، بما يدعم جودة الرعاية الصحية وكفاءة المنشآت الطبية.

ومن جهته، أوضح الدكتور عماد عبيد، وكيل المعهد القومي للأورام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التقييم الذهبي جاء نتاج عمل مؤسسي متكامل شاركت فيه قطاعات متعددة بالمعهد، بالتعاون مع الجهات الهندسية والاستشارية، ويعكس توافق تصميم مستشفى «500500» وتجهيزه مع متطلبات منظومة تقييم الهرم الأخضر للمستشفيات والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن مفهوم المستشفيات الخضراء لا يقتصر على التصميم المعماري، بل يشمل منظومة متكاملة من معايير كفاءة الطاقة والمياه، واستدامة الموقع، وجودة البيئة الداخلية، والإدارة والتشغيل، بما يسهم في الحد من الأثر البيئي للمنشآت الصحية وتحسين بيئة الرعاية المقدمة للمرضى.

جدير بالذكر أن الإعلان عن حصول المستشفى على التقييم الذهبي وتسليم لوحة الاعتماد جاء خلال الندوة التي نظمها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان «نظام تقييم الهرم الأخضر للمستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء الجديدة والقائمة» (Green Pyramid Rating System for New & Existing Hospitals – GPRSH)، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الهندسة والعمارة والاستدامة البيئية.

ومثّل المعهد القومي للأورام في فعاليات الندوة الدكتور عماد عبيد، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد، إلى جانب الدكتورة سلمى محمود، منسق المكتب الأخضر بالمعهد. وشهدت الندوة عرضًا تقديميًا عن مستشفى «500500»، قدمه ممثل شركة «رأفت ميلر»، استشاري التصميم والإشراف على التنفيذ، تناول أبرز الملامح التصميمية للمستشفى ومدى توافقها مع معايير الاستدامة البيئية.

كما تضمنت الندوة جلسات علمية متخصصة تناولت متطلبات تقييم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء، بما يشمل الموقع المستدام، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية، والإدارة والتشغيل، واختُتمت بمناقشات وتوصيات لتعزيز تطبيق معايير الاستدامة في المنشآت الصحية.