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قيادي بحركة فتح: نثمن الحراك المصري لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قيادي بحركة فتح: نثمن الحراك المصري لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
أ ش أ

أعرب القيادي بحركة فتح، أسامة قعدان، عن بالغ تقديره لجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة المخاطر والتحديات، و إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني؛ لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقال قعدان -في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية، اليوم /الجمعة/-: إن مصر تبذل جهودا متواصلة لتوحيد الصف الفلسطيني ودفع مسار المصالحة إلى الأمام، لافتا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماع الفصائل الفلسطينية تعكس استمرار الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف فلسطيني موحد يدعم تنفيذ مراحل التهدئة واستكمال التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة؛ بما يسهم فى تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحلول أكثر استدامة.

وشدد قعدان على ضرورة أن يفضي الحوار الوطني إلى إعادة الترابط بين الجميع، ووضع برنامج وطني جامع؛ للتصدي لسياسات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يشمل جرائم المستعمرين وسياسات القتل والحرق والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن المشاورات الفلسطينية الراهنة تتمحور حول سبع نقاط طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تشمل الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإقرار بتمثيلها للشعب الفلسطيني، وإنهاء تداعيات الانقسام، وتوحيد المرجعيات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى الاتفاق على الانتخابات، والالتزام بالشرعية الدولية، واعتماد النضال الشعبي السلمي في المرحلة الحالية.

القيادي بحركة فتح أسامة قعدان الدولة المصرية القضية الفلسطينية

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