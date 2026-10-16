خضوع لاعب تشيلسي لجراحة عاجلة في الركبة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن قائده ريس جيمس خضع لجراحة بسيطة وناجحة في الركبة، وذلك بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، قد تعرض للإصابة قبل المباراة التي فاز فيها تشيلسي على بورنموث بنتيجة 5-1 في ملعب "ستامفورد بريدج" يوم السبت، مما أدى إلى غيابه عن ذلك اللقاء.

وأكدت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب إلى إجراء جراحي، حيث أفاد النادي بأن العملية تكللت بالنجاح.

ولم يتم تحديد إطار زمني لعودة جيمس إلى الملاعب.

يُذكر أن اللاعب الدولي الإنجليزي عانى من إصابات متكررة على مدار المواسم القليلة الماضية، كما استُبعد من قائمة المنتخب في فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب الإصابة.