تشيلسي يقسو على بورنموث بخماسية

حقّق تشيلسي فوزاً باهراً على ضيفه بورنموث (5-1) اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز أهداف موقعة "ستامفورد بريدج" لمصلحة "البلوز" كلّ من جوردان هندرسون (2 و70) ومورغان روجرز (3) وجواو بيدرو (46 و67).

وبصم إيفانيلسون على هدف بورنموث الوحيد (51).

ورفع تشلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً.

في المقابل تجمّد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المرتبة السابعة عشرة مؤقتاً أيضاً.

وضمن ذات الجولة فاز إيبسويتش تاون على فولهام (2-1) وبرايتون على سندرلاند (2-0) فيما خيّم التعادل الإيجابي (2-2) على مواجهة أستون فيلا وبرينتفورد.