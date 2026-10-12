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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جواو بيدرو يكشف سر تألق ثلاثي تشيلسي الهجومي: «نعمل بجد»

جواو بيدرو
جواو بيدرو
أ ش أ

كشف جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، سر الانسجام المتزايد بينه وبين كول بالمر ومورجان روجرز، بعدما تألق الثلاثي خلال الفوز الكبير على بورنموث بنتيجة 5-1، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية

وصنع بالمر هدفًا، وسجل روجرز هدفًا، فيما أحرز بيدرو هدفين، خلال العرض الهجومي القوي الذي قدمه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

ويرى بيدرو أن الانسجام المتزايد بين أفراد الثلاثي يساعدهم على إظهار قدراتهم وإمكاناتهم داخل الملعب.

وقال المهاجم البرازيلي: «نحن نعمل بجد. نحاول أن نتعرف على بعضنا البعض بصورة أفضل كل يوم، وأن نواصل التطور، وهذا هو السبب الذي يجعلنا قادرين على إظهار إمكاناتنا خلال المباريات».

وأضاف: «عندما تلعب بالقرب من زملائك في الفريق، يمكنك صنع الفارق، وقد أثبتنا ذلك مرة أخرى. بالنسبة لي، أحاول فقط الحفاظ على لياقتي البدنية ومساعدة زملائي، وبعد ذلك سنرى ما يمكنني تحقيقه»

جواو بيدرو مهاجم تشيلسي كول بالمر

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