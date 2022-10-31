مش هتصدق .. نوع لب يحمى من السرطان

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد البشرية رغم محاولات العلماء العديدة فى السيطرة عليه وابتكار طرق جديدة لعلاجه إلا أنه مازال من أخطر الأمراض التى تهدد العالم.

ومن الأشياء الجيدة التى توصل لها العلماء على مدار السنوات الماضية حول كيفية السيطرة على مرض السرطان وعلاجه هى قائمة من الأطعمة التى تحمى الجسم من هذا المرض وتقلل احتمالات الإصابة بمرض السرطان

ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” فإن اللب الأبيض المستخرج من القرع من أفضل الأطعمة التى تحمى من الإصابة بـ السرطان .

فوائد اللب الأبيض

وتوصلت الدراسات العلمية إلى أن اللب الأبيض يحمى من عدد كبير من أنواع السرطان فى مقدمتها سرطان البروستاتا الذي يهدد خصوبة الرجال وقدرتهم الجنسية كما أنه يساعد فى إبطاء انتشار السرطان فى الحالات المصابة بالفعل

وأوضحت الدراسات الحديثة أن اللب الأبيض يساعد فى الوقاية من سرطان المعدة وسرطان الثدي وسرطان القولون خاصة أنه يحارب الجذور الحرة والالتهابات المتسببة فى إصابة الإنسان بأخطر الأمراض من بينها مرض السكري والسرطان ، ولكن يجب عدم إضافة الكثير من الملح له أثناء التحميص

و يذكر أن اللب الأبيض يقدم فوائد صحية عديدة منها: تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتحسين صحة الأمعاء والبروستاتا وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.