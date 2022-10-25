تعد الحموضة من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر فى مختلف البلدان واستخدام الأدوية والعقاقير الطبية بشكل متكرر يعرض الجسم لبعض المشكلات بسبب الآثار الجانبية عند تكرار استخدامها؛ لذا يبحث الأشخاص الذين يعانون من الحموضة بشكل متكرر عن وصفات طبيعية فعالة فى علاج الحموضة تكن أكثر أمانا للجسم.

نعرض لكم 15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة وفقا لما جاء فى موقع “ pharmeasy.”

الشمر

تناول حوالي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ فهو فعال فى علاج الحموضة وأعراضه مثل حرقة المعدة والانتفاخ ويحسن الهضم .



فوائد بذور الشمر

حبة البركة

مضغ بذور حبة البركة مباشرة أو غلي 1 ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء وشربها لتخفيف الحموضة فهي فعالة في تقليل ومنع الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة ، والألم ، والغثيان ، والانتفاخ ، والإمساك ، إلخ.

اللبن

يعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الخاثر على تطبيع الحموضة في المعدة ويعطي تأثيرًا مهدئًا و يساعد كوب من اللبن المغطى بالفلفل الأسود والكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة على الفور.

القرنفل

مص قطعة من القرنفل للتخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان وتهيج المعدة وما إلى ذلك.

القرنفل

الماء الفاتر

إن شرب كوب من الماء الفاتر على معدة فارغة وقبل النوم ليلاً يريحك من الحموضة.

عصير بطيخ

كوب من عصير البطيخ فعال في تخفيف الحموضة ومفيد للهضم أيضًا.

الهيل

يساعد مضغ حبة هيل واحدة يوميًا على منع الحموضة وانتفاخ البطن ويحسن الهضم

اللوز

اللوز غني بالمواد المغذية والألياف ، وكلاهما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة وكذلك امتصاص الأحماض، وبمعنى أكبر ترتبط مشكلات الحموضة أيضًا بالشهية والنظام الغذائي ويمكن أن يساعد اللوز في تنظيم هذه العوامل بسبب قيمتها الغذائية العالية.

أوراق النعناع

لا تساعد أوراق النعناع على الهضم فحسب ، بل تجلب أيضًا تأثيرًا تبريدًا لنظامك بأكمله وللحصول على راحة مؤقتة بالإضافة إلى دعم طويل الأمد ضد ارتداد الحمض ، تعتبر أوراق النعناع حلًا بسيطًا ولكنه فعال.

الزنجبيل

يساعد مضغ الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها، كما أنه يساعد على الهضم.

الموز

استهلاك الموز يحيد الحموضة ويخفف من حرقة المعدة ويساعد مزيج الحليب والموز على قمع إفراز الحمض الزائد.

موز باللبن

البابايا

يقلل البابايا من إفراز حمض المعدة ويخفف من الحموضة وهذا التأثير ناتج عن إنزيم غراء الموجود في البابايا.

الحليب النباتي

شرب كوب من الحليب النباتي البارد يخفف الحموضة على الفور وذلك مثل حليب جوز الهند وحليب اللوز.

صودا الخبز

إن تناول نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ممزوجة مع نصف كوب من الماء يريحك سريعًا من الحموضة وحرقة المعدة.

الكركم

إضافة الكركم إلى نظامنا الغذائي يخفف من الحموضة والحموضة التي تسببها