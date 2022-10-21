تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

تعد العصائر من أكثر الأشياء التى يضعها الأهل فى حقيبة الأطفال المدرسية، كما يتم تقديمها لهم على مائدة الإفطار أو أثناء المذاكرة، لذا من المهم معرفة أنواع العصائر الضارة والجيدة للحفظ على صحة الأطفال.

وقال الشيف محمد فوزى، أن هناك أنواع عديدة من العصائر المعلبة المباعة فى الأسواق بعضها يضر بصحة الأطفال والأخر مفيد، وهذا يتضح من خلال المكونات والبيانات المدونة على العبوة .

وشرح “محمد”، أهم أنواع العصائر المتواجدة فى الأسواق ومدى تأثيرها على صحة الأطفال حسب البيانات المدونة ، وهى:



النوع الأول من العصائر المعلبة

نوع مكتوب عليه عصير + الاسم التجاري، وهذا النوع من العصائر تكون فيه نسبة العصير لا تقل عن ٩٠٪ وهذا النوع ممتاز للصحة.

عصائر معلبة

النوع الثاني من العصائر المعلبة

عصائر نكتارين وتكون فيها نسبة العصير الطبيعي تتراوح بين ٤٠ إلي ٦٠٪ والباقي سكر أو فراكتوز وهو يسبب السمنة للأطفال لذا يفضل الابتعاد عنه.

النوع الثالث من العصائر المعلبة

يكتب على هذا النوع من العصائر كلمة شراب وهو كارثة صحية حيث يحتوى على نسبة تتراوح بين ١٠ إلي ٢٠٪ عصير فقط وباقى النسبة عبارة عن ماء وسكر وألوان ومكسبات طعم وجميعها تؤدي إلى سمنة الأطفال والإسهال وبالإضافة إلى ضعف المناعة الذي يسبب أضرار كارثية

عصائر معلبة



أفضل العصائر

وحذر من عمل العصير فى الصباح الباكر ووضعه فى حقيبة الطفل ليتناول فى منتصف أو أخر اليوم الدراسي لأنه يفسد بمرور الوقت خارج الثلاجة، وأفضل حل هو وضع ثمرة فاكهة طازجة أو عصائر معلبة خالية من المواد الحافظة والإضافات الصناعية.