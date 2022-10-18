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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من الأعشاب يحارب الزهايمر.. موجود في كل بيت

هذا النوع من الأعشاب
هذا النوع من الأعشاب يحميك من الزهايمر

الزهايمر وضعف الذاكرة من أخطر الأمراض في العصر الحديث، حيث أن عدد كبير من الشباب يعانى من كثرة النسيان وعدم القدرة على التركيز بشكل يشبه كبار السن.

كما زاد انتشار مرض الزهايمر بين كبار السن وهو نوع خطير من فقدان الذاكرة يجعل الإنسان ينسى كل شئ فى حياته بشكل تدريجي لدرجة أنه لا يعرف أهله أو حتى اسمه.

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ووفقا لما جاء فى موقع Bright Side فإن هناك عددا كبيرا من الأطعمة والنباتات الطبيعية التى تساعد فى الوقاية من الزهايمر وتقوية الذاكرة.

ومن أهم الأعشاب التى تحمى من الزهايمر وتساعد فى تقوية الذاكرة وفى متناول الجميع وسعره منخفض، هو النعناع.

النعناع
النعناع

 

يرجع تأثير النعناع فى علاج الزهايمر لاحتوائه على بعض الزيوت العطرية التى تساعد فى علاج العديد من الأمراض عند استنشاقها لذا ينصح خبراء التغذية والعلاج البديل دائما بعدم غلى النعناع على النار حتى لا تتطاير الزيوت الفعالة منه والطريقة المثلى لتحضيره هى غلى الماء وسكبه على كوب به نعناع ثم تغطيته دقائق معدودة ثم تناوله.

بالإضافة إلى أن النعناع يساعد فى علاج مشكلات عديدة أخرى مثل عسر الهضم، والصداع ومشاكل التنفس والانتفاخ والغازات وانسداد الأنف ومشاكل اللثة والأسنان.

الزهايمر يحمى من الزهايمر الأعشاب أعشاب تحمى من الزهايمر النعناع

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