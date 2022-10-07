مهددون بـ الزهايمر .. هذه الفئة من متعافي كورونا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة

كشفت دراسة أن المتعافين من فيروس كورونا الذين تخطوا الـ65 سنة أكثر عرضة 80 في المئة للإصابة بمرض الزهايمر في غضون عام.

وفقا لما جاء فى موقع “ إندبندينت” أن الفئة العمرية أكبر من 65 المتعافون من فيروس كورونا أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 80 في المئة بهذا النوع من الخرف مقارنة بمن هم فى نفس العمر .

وتظهر النتائج أنه في العام التالي لتشخيص إصابتهم بفيروس كورونا وازداد خطر الإصابة بمرض الزهايمر بمقدار الضعف تقريباً لدى كبار السن حيث ارتفع بقدر يتراوح من 0.35 إلى 0.68 في المئة.

ولم يعرف الباحثون ما إذا كان فيروس كورونا يسفر عن الإصابة بالزهايمر أم أنه يسرع من ظهور الداء الموجود أصلاً لدى المريض.

حلل الفريق البحثي سجلات صحية لا تكشف عن هوية أصحابها تضم 6.2 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 65 فما فوق من سكان الولايات المتحدة وقسم الباحثون المشاركين مجموعتين، الأولى تضمنت من سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا فيما اشتملت الأخرى على من ليست لديهم إصابات موثقة بـ فيروس كورونا وكانت مجموعة المصابين المتعافين بفيروس كورونا احتوت على أكثر من 400 ألف شخص في مقابل 5.8 مليون شخص شملتهم المجموعة الأخرى .

الزهايمر

وقالت الدكتورة باميلا ديفيس، أستاذة باحثة في كلية كيس ويسترن ريزيرف للطب في الولايات المتحدة، وباحثة مشاركة في الدراسة إن العوامل التى تتسبب فى تطور الزهايمر ليست مفهومة جيداً، ولكن حالات العدوى السابقة خصوصاً الفيروسية منها، والالتهابات ويشكلان عاملين مهمين.

وارتبطت بحدوث تغيرات غير طبيعية لـ فيروس كورونا من بينها الالتهاب في الجهاز العصبي المركزي لذا أراد الباحثين استكشاف فيروس كورونا.

الزهايمر مرض خطير وصعب واعتقدنا أننا قد أحدثنا بعض التحولات الرئيسية في مسار الداء من طريق خفض عوامل الخطر العامة كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والسمنة، ونمط الحياة الكسول.

يواصل الفريق دراسة تأثير فيروس كورونا على الزهايمر والاضطرابات الضمورية العصبية الأخرى ويعتزم التركيز على الأشخاص الذين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض فيروس كورونا.