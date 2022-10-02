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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طرق علاج صداع التوتر والقلق

أفضل طرق علاج صداع
أفضل طرق علاج صداع التوتر والقلق

يعد صداع التوتر  من المشكلات الصحية الشائعة بسبب تعرض الجميع للقلق والضغوط النفسية والتوتر الزائد فى الحياة العصرية مما يفقدالإنسان التركيز ومواصلة العمل 

والغريب فى صداع التوتر أنه مهما تناولت من مشروبات غنية بالكفايين مثل القهوة لايزول ويسبب الاما شديدة .

 

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نعرض لكم طرق علاج صداع التوتر المنزلية دون الطبيب وذلك وفقا لما جاء فى موقع “nhs”

استخدم المسكنات مثل الباراسيتامول والأسبرين والأيبوبروفين ولكن فى حالة الحمل يكن الباراسيتامول هو الخيار الأول ويجب ألا يتناول الأطفال دون سن 16 الأسبرين .

حاول القيام بأنشطة تساعدك على الاسترخاء مثل التمارين واليوجا والتدليك

حاول تغيير عادات نومك إذا كانت مشاكل النوم مثل الأرق تسبب لك صداع التوتر

جرب استخدام وسادة منخفضة وثابتة وكمادات ساخنة أو باردة إذا كنت تعاني من آلام في الرقبة وصداع التوتر

حاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو لم تشعر بالراحة الكافية للقيام بأنشطتك العادية
لا تتناول أو تقلل من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي أو القهوة أو الكولا

صداع التوتر علاج صداع التوتر طرق علاج صداع التوتر الباراسيتامول مشاكل النوم

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