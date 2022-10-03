أوروبا الأكثر فى معدلات الإصابة بكورونا عن إفريقيا.. تعرف على السبب

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، إن أكثر مصابي كورونا موجودون فى قارة أوروبا بنسبة 37%، وأقل نسبة موجودة فى إفريقيا وتصل تقريبا إلى 2%.

وأضاف "عودة" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "هذ الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب الإصابات تكون عن طريق حساب معدل عمر أو معدل الجيل، حيث أن الموجودين فى إفريقيا معدل جيلهم منخفض، وهناك نسب عالية من الشباب ومتوسطي العمر، بينما هناك نسبة عالية متقدمة بالعمر فى أوروبا وهناك قلة فى أعداد الشباب.

وتابع ، رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، أن قارة إفريقيا لديها نسبة أكثر للأشخاص الذين لديهم قدرة على مقاومة الفيروس أكثر من الموجودين فى أوروبا.