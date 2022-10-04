كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

تعد زيادة نسبة الكوليسترول فى الدم من أكبر المشكلات التى يعانى منها عدد كبير من الأشخاص فى الوقت الحالى وتكمن خطورتها فى أن زيادة الكوليسترول يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بعدد كبير من الأمراض

قدم موقع" boldsky " طريقة عمل وصفة من 3 فواكه تقضى على الكوليسترول بسرعة .

مشروب يقلل الكوليسترول

برتقال + موز + بابايا

يمكن أن تساعد فواكه معينة في السيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة على سبيل المثال ، البرتقال والموز والبابايا غني بفيتامين C والألياف والحديد وهذا سر فعالية هذا العصير في السيطرة على مستويات الكوليسترول الضار.

هذه الفاكهة هي مصدر التي تعمل على تحسين تدفق الدم وحرق الكوليسترول ويكن عمل وصفة عصير البرتقال والموز والبابايا لعلاج الكوليسترول تكفي اشخصين بالطريقة التالية.

كوكتيل برتقال وبابايا

مكونات مشروب يقلل الكوليسترول

2 برتقالة مقشرة ومقطعة

كوب من البابايا مقشرة ومقطعة

2 موزة مقشرة ومقطعة

ثلج مجروش

طريقة عمل عصير يقلل الكوليسترول

اخلطي البرتقال والبابايا واستخدمي القليل من الماء إذا لزم الأمر.

صفيها بمصفاة وضيفي الثلج المجروش في كوب ثم نسكب العصير وقدميها على وتقدم

العصير مثلجلا