عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل حبيبك مخلص؟ .. صفات تكشف حقيقة مشاعر زوجك

حقيقة مشاعر شريك
حقيقة مشاعر شريك الحياة

يبحث الكثير من العشاق والأزواج عن كيفية معرفة حقيقة مشاعر شريك الحياة سواء كان رجلا أم امرأة فالخداع أمر لا يتحمله كلا الجنسين.

وفى الزمن الذي نعيشه الآن زادت حالات التلاعب بالمشاعر والخداع والخيانة ولكى نتمكن من اختيار شريك الحياة بشكل صحيح أو نتأكد أننا اخترنا الزوج المناسب أو الزوجة الوفية لابد من معرفة طريقة تساعد على كشف حقيقة مشاعر شريك الحياة .

حقن منع الحمل للرجال قريبا فى الأسواق | تفاصيل

طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين

احترس منها.. أشهر أنواع الجبن الفاسد المنتشرة بالأسواق

3 أشياء تدمر الصحة أكثر من التدخين | شائعة بين البشر

وقدم موقع “ boldsky ” عدة نصائح تساعد على اكتشاف حقيقة مشاعر شريك الحياة 

الاتساق 

الاتساق هو إثبات الحب بالفعل والقول بشكل مستمر وليس فى أوقات معينة مما يؤكد حقيقة مشاعر شريك الحياة ويثبت إخلاصه يوميًا وليس فقط كلما كانت هناك الحاجة والاتساق يجعل كل شيء واضحًا تمامًا بشأن ولاء شريكهم وهم الذين يفيون بوعودهم دائمًا

الاهتمام الدائم
الاهتمام الدائم

الثقة 

بناء الثقة بين شخصين أمر ضروري وفي العلاقة الصحية يكون كلا الشخصين جديرين بالثقة ومنفتحين مع بعضهما البعض بشأن أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم ويبقى الشريك المخلص دائمًا صادقًا مع شريكه في جميع الأوقات وهذا يشجع الآخر على فعل الشيء نفسه وأسهل طريقة للحفاظ على العلاقة في وضع جيد طوال الوقت هي ممارسة الثقة والولاء تجاه بعضنا البعض

لا يتجاوز الحدود 

يعد احترام حدود  الشخص الأخر من أكثر الأشياء التى تكشف حقيقة مشاعر شريك الحياة ويدرك جيدا أن الحدود تحدد الشخص ولا يجب كسرها بسبب القيم والمعتقدات المتعلقة بهم. 

الأزواج الذين يتعلمون الثقة ببعضهم البعض ويجعلون بعضهم البعض يشعرون بالراحة من خلال ممارسة مهارة "احترام الحدود" هم مستعدون للعيش معًا إلى الأبد. 

تجاوز الحدود
تجاوز الحدود

إنكار الذات 

يعد نكران الذات  من أبرز الأشياء التى تكشف حقيقة مشاعر شريك الحياة وهو التفكير والتصرف من أعماق كيان المرء والشخص المخلص هو الذي يضع احتياجات الآخرين قبل احتياجه ويقدم المساعدة دون توقع أي شيء في المقابل.

التضحية والمساعدة
التضحية والمساعدة

تقدير قيمة شريك الحياة 

لا يستطيع الحبيب الحقيقي الانتظار للتفاخر بك فالشريك المخلص هو الشخص الذي يفخر بتقديم شريكه للأصدقاء وزملاء العمل أو التباهي بالعلاقة دون أي تردد ويفهم قيمة شريك حياته ولا يخجل أبدًا من إخبار الناس بمدى أهمية شريك الحياة لهم.

حقيقة مشاعر شريك الحياة حقيقة مشاعر شريك الحياة اختيار شريك الحياة الازواج الخيانة التلاعب بالمشاعر العشاق والأزواج الخداع كيفية معرفة حقيقة مشاعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

الجرام رخص 100 جنيه.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

موضوعات متعلقة

نشرة الصحة والمرأة.. بلاش عيش فينو للمدارس .. وفتاة أنقذتها الفلاتر من الموت

لماذا يحدث انتفاخ البطن والغازات.. اعرف الأسباب

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

طريقة عمل المولتن كيك مثل المحلات

إزاى تتغدى بـ10 جنيه.. أكلتين لذاذ ومغذيين

طريقة سهلة لتناول نظام غذائي سليم.. 5 نصائح من الصحة العالمية

عدم غسل الأسماك.. نصائح غريبة من شيف عالمي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا حادث تدافع المشجعين بملعب كرة قدم

امتدح مصر بأحلى الكلمات.. حكاية الـ 100 جنيه والداعية الخليجي والرجل المسن

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في وفاة تلميذة بعد سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة

إحالة أوراق قاتل فتاة الزقازيق إلى مفتي الجمهورية.. و3 نوفمبر النطق بالحكم

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أخبار التوك شو.. والدة صيدلي حلوان تروي تفاصيل جديدة عن الحادث.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حبيبك مخلص؟ .. صفات تكشف حقيقة مشاعر زوجك

فستان لافت.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة في باريس| شاهد

يتسبب في أمراض خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا

طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين

فيديو

صفقة جديدة في صفوف الأهلي وأزمة في عقد مارسينهو.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ