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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقن منع الحمل للرجال قريبا فى الأسواق | تفاصيل

تعد حقن منع الحمل من أشهر الوسائل التى تستخدمها النساء فى تنظيم الإنجاب ولكنها تسبب الكثير من المضاعفات لهن وتغير شكل جسدهن لذا فكر العلماء فى إيجاد طريقة تساعد فى منع الحمل عن طريق الرجال بدلا من النساء.

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وفى السنوات الماضية ظهرة عدة محاولات لإيجاد طريقة تساعد فى وسائل منع الحمل يستخدمها الرجال دون أن تؤثر على خصوبتهم .

ووفقا لما جاء فى صحيفة ديلي ميل فإن العلماء في المعهد الهندي للتكنولوجيا قد اكتشفوا نوع جديد من حقن منع الحمل يستطيع الرجال استخدامها بأمان دون أن تقضى على خصوبة الرجل ويتوقع العلماء أن تكون حقن منع الحمل للرجال متاحة فى الأسواق بعد عام من الآن.

حقن منع الحمل للرجال
حقن منع الحمل للرجال

 وأطلق اسم Risug بشكل أولى على حقن منع الحمل للرجال وتم إجراء التجارب النهائية عليها، ستكون جاهزة  للاستخدام الآدمى خلال 12 شهرمن الآن.

وقالت الدكتورة أماندا ويلسون من جامعة دي مونتفورت، إن الرجال كانوا مترددين جدا فى تجربة حقن منع الحمل أما حبوب منع الحمل الذكورية أمامها سنوات عديدة من التجارب أما حقن Risug فهى فى مراحلها الأخيرة واقترب موعد نزولها فى الأسواق

وتعمل حقن منع الحمل الرجالية على تدمير ذيول خلايا الحيوانات المنوية الفردية وبالتالي تصبح غير قادرة على تخصيب البويضة وبالتالي لن يتكون الجنين وحينما يرغب الرجل فى الإنجاب يتوقف عن استعمالها وسيتمكن من ذلك.

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