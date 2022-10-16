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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث عند إضافة الريحان للشاي

ماذا يحدث عند إضافة
ماذا يحدث عند إضافة الريحان للشاي

يعد الريحان من الأعشاب التى تضاف أحيانا على الشاي وتتم إضافته على بعض المأكولات مثل المكرونة والصوصات المختلفة ولكن مالا يعلمه كثيرون أنه يمتلك تأثيرات قوية على صحة الإنسان .

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من أقدم الأعشاب المستخدمة فى الطب التقليدي خاصة فى الصيني مويشتهر بقدرته  بقدرته فى مساعدة علاج أمراض الجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمفاصل.

وعرض موقع “ webmd” أهم فوائد شاي الريحان وأثاره الجانبية وفقا لما أوردته الأبحاث والدراسات العلمية 

الحد من مشاكل الجهاز التنفسي

يحتوي الريحان المقدس على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الأوجينول والكامفين والسينول والكافور التي قد تساعد في فتح مجرى الهواء وتحسين التنفس. قد تحتوي هذه المركبات أيضًا على أنشطة مضادة للميكروبات والفيروسات تساعد في تقليل مدة أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

ضيق التنفس
ضيق التنفس


تنظيم التوتر والقلق

المعروف باسم عشب أدابتوجين ، يحتوي الريحان المقدس على العديد من المكونات التي قد تساعد في تقليل الإجهاد العقلي الناتج عن المحفزات الجسدية والبيئية والعاطفية. قد يكون للريحان المقدس تأثير مباشر على هرمونات الكورتيزول التي تدور في الدم ، مما يساعد على توازن الغدد الكظرية وتقليل الكورتيزول الزائد.

تحسين صحة الأسنان

تعمل مكونات مثل حمض أورسوليك وحمض روزمارينيك والأوجينول على تقليل الالتهاب. نظرًا لأن لها أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ، فإن هذه المركبات الموجودة في الريحان المقدس قد تقلل من تراكم البلاك على أسنانك وتقلل من خطر الإصابة بأمراض دواعم الأسنان الأخرى.

تسوس الاسنان
تسوس الاسنان

أضرار شاي الريحان 

 

في حين أن الريحان له العديد من الفوائد المحتملة إلا أنه فى بعض الحالات يتسبب شاي الريحان فى أضرار صحية وتخفيض الخصوبة.

مخاوف الحمل والرضاعة الطبيعية

ليس من المعروف تمامًا ما إذا كان شرب شاي الريحان المقدس أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية ولتجنب أي آثار سلبية محتملة ، لا تأخذي العشب بأي شكل إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك.

قلة الخصوبة وحركة الحيوانات المنوية


إذا كنت أنت وشريكك تحاولان الحمل ، فمن الأفضل تجنب شاي الريحان لأن له التأثيرات غير حاسمة فيما إذا كانت هذه العشبة تؤثر على عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

تفاعلات تسييل الدم

إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم ، فتجنب تناول شاي الريحان لأنه قد يؤدي إلى كدمات أو نزيف . مميعات الدم هي أدوية مثل الأسبرين والهيبارين وغيرهما. قد تكون أكثر دراية بأسماء مثل Coumadin أو Fragmin أو Plavix أو Lovenox أو Ticlid.

تفاعلات الجراحة

نظرًا لأن الأعشاب العطرية يمكن أن تبطئ من قدرة الدم على التجلط بشكل طبيعي ، فمن الأفضل تجنب شرب شاي الريحان المقدس قبل الجراحة. 

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