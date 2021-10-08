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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة جديدة تكتشف علاج لمرض ألزهايمر في أوراق الريحان

الريحان
الريحان

يتسارع العلماء في المجالات الطبية المختلفة للوصول إلى علاجات جديدة وفعالة للأمراض الحديثة التي تصيب ملايين من البشر وتزيد من معدلات الوفيات، والتي من أهمها مرض الزهايمر. 

ونشرت صحيفة "ساينس دايلي" العلمية الالكترونية، خبرا أفادت فيه بأن مجموعة من العلماء الأميركيين والهنود توصلوا خلال دراسة جديدة أجروها استهدفت مرض ألزهايمر إلى أن مركب الفينشول الطبيبعي يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من المرض الخطير.


وحسب ما ورد عن وكالة الصحافة الفرنسية، فان العلماء أكدوا أن مركب الفينشول الطبيعي موجود بأوراق الريحان.


وفي هذا الاطار، قال العلماء إن الفينشول له القدرة على تقليل مستوى السمية العصبية بالدماغ، وأن التأثير الطبي للعشبة يرجع إلى الآليات التي تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء.

 

وقاموا بدراسة التفاعل على المستوى الجزيئي بين الدماغ والأمعاء محاولين تحديد كيفية تأثير ذلك على صحة الدماغ والتدهور المعرفي.


وبعد تحليل 144 ألف مركب طبيعي، وجدوا أن مركب الفينشول المستخرج من النبات والذي يعطي الريحان رائحته العطرية، هو الأفضل في تحفيز مستقبل معين؛ وهذا بدوره يمنع تراكم مركبات بيتا أميلويد السامة بالدماغ.

الزهايمر ملايين البشر العلماء الأميركيين مرض

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