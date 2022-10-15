تكشف 9 أمراض خطيرة .. لا تستهن بـ رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الشائعة ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنها قد تكون مؤشرا للإصابة بأمراض عديدة.



في حين أن نظافة الفم السيئة هي السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة إلا أنها ليست السبب الوحيد فهناك العديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة .

ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic. ” نعرض لكم أهم الأمراض والمسببة للمعاناة من رائحة الفم الكريهة .



سرطان الرأس والرقبة

تشمل أعراض سرطان الفم أو البلعوم ويوجد بلعومك بين الأنف والفم وتقرحات لا تلتئم وألم بالفم وصعوبة في البلع وكتلة في رقبتك وفقدان الوزن غير المبرر.

سرطان الرأس



مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

هو اضطراب في الجهاز الهضمي حيث يتسرب حمض المعدة أو السوائل إلى المريء وهو الأنبوب الذي يأخذ الطعام من الفم إلى المعدة .



حصوات اللوزتين

يعلق الطعام في اللوزتين الموجودان في مؤخرة الحلق، فإنه يتصلب أحيانًا في رواسب الكالسيوم التي تسمى حصى اللوزتين أو حصوات اللوزتين.

اللوزتين

جفاف الفم

يساعد اللعاب على غسل الفم لذا إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية من اللعاب ويؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة و يمكن أن يسبب التدخين جفاف الفم كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب بعض الأدوية جفاف الفم.



التهابات الأنف أو الرئة

الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي وأمراض الصدر يسعلون سائلًا تخرج منه رائحة كريهة.

امراض الرئة



داء السكري

يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض اللثة ويمكن أن تجعل أمراض اللثة من الصعب السيطرة على مرض السكري لأنه يمكن أن يزيد نسبة السكر في الدم.



أمراض الكبد أو أمراض الكلى

الأشخاص المصابين بأمراض الكبد أو الكلى لاتستطيع أجسامهم التخلص من السموم وهذا يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

امراض الكبد



متلازمة سجوجرن

يمكن أن يؤدي مرض المناعة الذاتية هذا إلى آلام في العضلات وجفاف العين وجفاف الجلد وجفاف الفم والذي غالبًا ما يرتبط برائحة الفم الكريهة.

أمراض اللثة

التهاب اللثة يمكن أن يسبب احمرارًا وتورمًا ونزيفًا وهو ناتج عن طبقة البلاك و يؤدي عدم علاج التهاب اللثة إلى تدمير أنسجة اللثة والأسنان .