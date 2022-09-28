نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تعد اللحمة المفرومة من أنواع اللحوم الهامة لدى كل بيت لأنها تدخل فى أطعمة مثل الحواوشي والكفتة والمكرونة بالبشاميل وغيرها، وهو ما يدفع النساء إلى الاستسهال واللجوء إلى شراء اللحم المفروم الجاهز المجمد لتوافره فى السوبر الماركت ولرخص سعره عن اللحم البلدي.

عصائر

مع قدوم المدارس مخاطر صحية عديدة يتعرض لها الكثير من الأطفال بسبب تقديم العصائر المعلبة ضمن اللانش بوكس يوميًا اعتقادًا أنها أكثر فائدة للطفل وبنفس فائدة الفاكهة نفسها.

صرحت الفنانة منة عرفة، أن الخيانة كانت سبب طلاقها من محمود المهدي، وتحرص الفنانة منة عرفة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار، وسرعان ما انتشر أن سبب الطلاق هو الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فوائد صحية لتناول فصين من الثوم على معدة فارغة صباحا وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمطهرة ، والتي يمكن أن تحسن مناعتك ، وبالتالي يحمي من الأمراض مثل نزلات البرد إليك أهم فوائده الصحية وفقا لموقع بولد سكاى الهندي