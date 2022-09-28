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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

مخاطر صحية
مخاطر صحية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

تعد اللحمة المفرومة من أنواع اللحوم الهامة لدى كل بيت لأنها تدخل فى أطعمة مثل  الحواوشي والكفتة والمكرونة بالبشاميل وغيرها، وهو ما يدفع النساء إلى الاستسهال واللجوء إلى شراء اللحم المفروم الجاهز المجمد لتوافره فى السوبر الماركت ولرخص سعره عن اللحم البلدي.

عصائر

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

مع قدوم المدارس مخاطر صحية عديدة يتعرض لها الكثير من الأطفال بسبب تقديم العصائر المعلبة ضمن اللانش بوكس يوميًا اعتقادًا أنها أكثر فائدة للطفل وبنفس فائدة الفاكهة نفسها. 

النتيجة مفاجأة.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

صرحت الفنانة منة عرفة، أن الخيانة كانت سبب طلاقها من محمود المهدي، وتحرص الفنانة منة عرفة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار، وسرعان ما انتشر أن سبب الطلاق هو الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

فوائد تناول فصين من الثوم يوميا لصحتك تعرفى عليها

فوائد صحية لتناول فصين من الثوم على معدة فارغة صباحا وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمطهرة ، والتي يمكن أن تحسن مناعتك ، وبالتالي يحمي من الأمراض مثل نزلات البرد إليك أهم فوائده الصحية وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

اللحمة المفرومة

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نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

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