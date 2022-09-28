كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

تعد اللحمة المفرومة من أنواع اللحوم الهامة لدى كل بيت لأنها تدخل فى أطعمة مثيرة من الحواوشي والكفتة والمكرونة بالبشاميل وغيرها، وهو ما يدفع النساء إلى الاستسهال واللجوء إلى شراء اللحم المفروم الجاهز المجمد لتوافره فى السوبر الماركت ولرخص سعره عن اللحم البلدي.

ولم يعلم الكثير مدى خطورة تناول اللحم المفروم المجمد وهو ما كشفه الدكتور أحمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية لموقع "صدى البلد"، وسر مكونات اللحم المفروم المجمد.

أكد خبير التغذية، أن اللحم المفروم المجمد ليس له أى علاقة باللحم البلدى، فهو عبارة عن لون يضاف إلى اللحم يسمى أكسيد يُباع فى محلات الدهانات وله ثبات فعال وهو ما يؤدى الى خداع البعض .

وتابع: "أحيانا يصبح لون اللحم المفروم مائلاً إلى الرمادى وهو بسبب وضع الفول الصويا والملح والتوابل وفرم بعض العضم وإضافة اللون الأحمر".

ونصح خبير التغذية قرّاء صدى البلد، بالابتعاد فورًا عن اللحوم المجمدة وعدم الوثوق فى أي نوع شركة وشراء اللحم من الجزار المتعارف عليه وفرم اللحمة عنده.