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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

السرطان
السرطان

مع قدوم المدارس مخاطر صحية عديدة يتعرض لها الكثير من الأطفال بسبب تقديم العصائر المعلبة ضمن اللانش بوكس يوميًا اعتقادًا أنها أكثر فائدة للطفل وبنفس فائدة الفاكهة نفسها. 

حذّر الدكتور محمد ناصر عبدالواحد، إخصائي العلاج الطبيعي والتغذية دبلومة التغذية العلاجية، قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،" أن عصائر الفاكهة المعلبة أو التي تباع في المحلات مثل عصائر المانجو مثلا 70% منها ليس له علاقة بالفاكهة نفسها".

وتابع  قائلاً: إن هذه الأنواع من العصائر ليست صحية فعلى سبيل المثال عصير المانجو هو عبارة عن عصير قرع عسل ومجموعة فواكه بتدخل المفرمة وهي بايظة وكل اللي اشتغل في المصانع عارف الكلام ده". 

على الجانب الآخر وفقا لموقع هيلث تكمن خطورة العصائر المعلبة أيضًا في أنه يتم معالجتها تحت درجات حرارة عالية والمواد الحافظة للحفظ حتى يمكن حفظها لفترة أطول مما يفقدها جميع العناصر الغذائية وتحتوي العصائر المعلبة على نسبة مرتفعة من مركبات الباتولين، وهو مركب عضوي موجود في بعض ثمار الفاكهة ذات الجودة الرديئة وقد يسبب تناوله الأورام السرطانية.

مخاطر صحية عصير المانجو عصيرقرع عسل مخاطر العصائر المعلبة موقع التواصل الاجتماعي

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