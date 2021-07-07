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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد تناول فصين من الثوم يوميا لصحتك تعرفى عليها

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعة لتناول  الثوم لصحتك فهو يحارب الشيخوخة ويساعد على خفض ضغط الدم إليك أبرز فوائد تناول فصين من الثوم يوميا وفقا لموقع هيلث لاين 


1. أسنان صحية


أظهرت الأبحاث أن الثوم قد يكون علاجًا بديلاً جيدًا في علاج التهاب اللثة بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الثوم بطبيعته على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. 

2. محاربة الشيخوخة

 

  الثوم إضافة مفيدة لنظامك الغذائي  الرائحة الكريهة في زيادة إنتاج الجسم للمواد الموجودة في الدم والتي تتعارض مع الأكسدة المفرطة للخلايا في الجسم. تُعرف هذه المواد عمومًا بمضادات الأكسدة. بهذه الطريقة ، الثوم يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة الجسدية!

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3. تحسين ضغط الدم


للثوم فوائد مضادة للالتهابات ويساعد على تدفق الدم بسهولة أكبر عبر الجسم. 

وجدت العديد من الدراسات أن ضغط الدم انخفض بنسبة 10٪ عند تناول من 600 إلى 1500 مجم من مستخلص الثوم و هذا يعادل تقريبًا أربعة فصوص من الثوم يوميًا 


4. انخفاض الكولسترول


يمكن أن يقلل الثوم أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم. لاحظت مجموعة من المشاركين في الدراسة الذين تناولوا مكملات الثوم انخفاض مستويات الكوليسترول لديهم على مدار خمسة أشهر. 


5. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب


الثوم مادة طبيعية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم. كما أنه مفيد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إرخاء الأوعية الدموية المتيبسة ومنع تراكم الصفائح الدموية.

 

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