الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

صرحت الفنانة منة عرفة، أن الخيانة كانت سبب طلاقها من محمود المهدي، وتحرص الفنانة منة عرفة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار، وسرعان ما انتشر أن سبب الطلاق هو الخيانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تفضل منة عرفة، أن تظهر دائما بشكل مميز وأنيق يكشف عن جمالها وأناقتها، كما تقوم منة عرفة بالعديد من جلسات التصوير التي تكشف جمالها.

وتميل منة عرفة، إلى اختيار الشعر الطويل، واختيار الوان الشعر المختلفة التي تكشف عن جمالها واناقتها بشكل مختلف .

ومن الناحية الجمالية تفضل منة عرفة، اختيار المكياج بألوان بنية تكشف جمال عيونها، وتفضل أن تضع أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها

وإليكم صور منة عرفة.