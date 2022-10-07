كل ما لا تعرفه عن الحموضة المعوية

الحموضة المعوية التي تشعر بها حول منطقة أسفل الصدر هي أحد أعراض الحموضة ، والمعروفة باسم ارتداد الحمض.
عندما يعود حمض المعدة مباشرة إلى أنبوب الطعام ، ينتج عن ذلك مرض نموذجي.
أكثر علامات الارتجاع الحمضي شيوعًا هي الشعور بعدم الراحة أو الوخز في الصدر.
بينما يعاني معظم الناس من الألم ، فإنهم غير مدركين أن الحموضة ناتجة في المقام الأول عن خيارات نمط الحياة السيئة.
أعراض الحموضة
- يشعر كل من المعدة والمريء والقلب وكأنهم يحترقون.
- الفواق أو التجشؤ المتكرر بدون سبب واضح
- انزعاج في الصدر وشعور بالحرقان
- شعور بالحمض طويل الأمد في الفم أو حمض يتراجع إلى الحلق والفم.
و لتقليل الحموضة وموازنة ارتفاع بيتا يساعد في علاج الإمساك ، ويقلل من الأعراض المتعلقة باختلال توازن البيتا مثل الصداع النصفي ، ومشاكل المعدة ، والإحساس بالحرقان ، والصداع ، وحب الشباب.
شاي الكزبرة : هذا الشاي سحري ، فهو سيقلل من المستوى الحمضي المرتفع ، والصداع النصفي ، وحرقة المعدة ، والثقل الشرسوفي ، وعدم الراحة في البطن ومشاكل أخرى في القناة الهضمية مع إحساس بالحرق
منقوع الزبيب الأسود - طعامي المفضل ولذيذ لموازنة البيتا ، أفضل طريقة لاستخدامه هو نقع الزبيب الأسود طوال الليل في كمية كافية من الماء ، وتناوله في الصباح قبل الإفطار.