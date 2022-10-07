كل ما لا تعرفه عن الحموضة المعوية

الحموضة المعوية التي تشعر بها حول منطقة أسفل الصدر هي أحد أعراض الحموضة ، والمعروفة باسم ارتداد الحمض.

عندما يعود حمض المعدة مباشرة إلى أنبوب الطعام ، ينتج عن ذلك مرض نموذجي.

أكثر علامات الارتجاع الحمضي شيوعًا هي الشعور بعدم الراحة أو الوخز في الصدر.

بينما يعاني معظم الناس من الألم ، فإنهم غير مدركين أن الحموضة ناتجة في المقام الأول عن خيارات نمط الحياة السيئة.

أعراض الحموضة

يشعر كل من المعدة والمريء والقلب وكأنهم يحترقون.

الفواق أو التجشؤ المتكرر بدون سبب واضح

انزعاج في الصدر وشعور بالحرقان

شعور بالحمض طويل الأمد في الفم أو حمض يتراجع إلى الحلق والفم.

و لتقليل الحموضة وموازنة ارتفاع بيتا يساعد في علاج الإمساك ، ويقلل من الأعراض المتعلقة باختلال توازن البيتا مثل الصداع النصفي ، ومشاكل المعدة ، والإحساس بالحرقان ، والصداع ، وحب الشباب.

شاي الكزبرة : هذا الشاي سحري ، فهو سيقلل من المستوى الحمضي المرتفع ، والصداع النصفي ، وحرقة المعدة ، والثقل الشرسوفي ، وعدم الراحة في البطن ومشاكل أخرى في القناة الهضمية مع إحساس بالحرق



منقوع الزبيب الأسود - طعامي المفضل ولذيذ لموازنة البيتا ، أفضل طريقة لاستخدامه هو نقع الزبيب الأسود طوال الليل في كمية كافية من الماء ، وتناوله في الصباح قبل الإفطار.