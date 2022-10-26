عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

الوقاية من الامراض
الوقاية من الامراض

منذ  العصور القديمة يبحث الإنسان دائما عن مواد طبيعية تستخدم فى علاج الأمراض وتعد حبة البركة من أهم الأعشاب المعروفة بقدرتها فى حماية الجسم من أمراض عديدة 

نعرض لكم أهم فوائد حبة البركة على الريق وفقا لما جاء فى موقع “ pharmeasy” .

15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة

بالزيت المستعمل .. طريقة عمل الصابون فى المنزل

شهي جدا.. طريقة عمل البرجر المحشي زى المطاعم

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل


تقوي الذاكرة 
ترتبط حبة البركة بزيادة الذكاء لذا تناولها يوميًا على معدة فارغة لتحسين وظائف المخ و من المفيد جدًا للفئة العمرية المسنة تحسين ذاكرتهم الضعيفة، وتوصي الأيورفيدا بتناول حبة البركة مع أوراق النعناع التي يمكن أن تعزز الذاكرة وتمنع الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر.

الذاكرة
الذاكرة

مرض السكري
حبة البركة مفيدة جدًا للتحكم في مستويات السكر في الدم في مرض السكري من النوع وهى تؤثر على طريقة استخدام الجسم لسكر الدم وتنظيمه و يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول زيت حبة البركة مع الشاي الأسود على معدة فارغة للحصول على نتائج مرغوبة. 

 

مرض السكري
مرض السكري

تقوية القلب
تحافظ حبة البركة على صحة القلب عن طريق التحكم في مستويات الكوليسترول السيئ في جسمك ويجب أن تستهلك زيت كالونجي مع الحليب بانتظام لتحقيق نتائج جيدة.

خفض الالتهابات
تتمتع حبة البركة بخصائص مضادة للالتهابات يمكنها علاج الالتهابات المزمنة المختلفة، وهو معروف بعلاج آلام المفاصل من خلال توفير التزليق بين المفاصل وهو فعلل فى تقليل الالتهابات.

التحكم فى ضغط الدم
ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة يمكنها التحكم في ضغط الدم خاصة المرتفع وذلك من خلال شرب ملعقة صغيرة من زيت حبة مع الماء الفاتر.

تقوية الأسنان 
 تفيد حبة البركة صحة فمك بشكل عام مثل نزيف اللثة وضعف الأسنان وهى علاج رائع لألم الأسنان. لتحسين صحة الفم ، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع كوب من اللبن الرائب وتطبيقه على لثتك وأسنانك مرتين في اليوم.

3 أطعمة تقوى المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا .. تعرف عليها

فيروس كورونا مُخلَق في المختبر.. تفاصيل جديدة تكشفها هذه الدراسة

كارثة .. 3 أنواع من الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

علاج الربو
بسبب التلوث، أصبح الربو مرضًا شائعًا جدًا ويعد زيت حبة البركة دواء قوي لمن يعانون من الربو ما عليك سوى مزجه مع العسل في ماء دافئ وشربه يوميًا.

إنقاص الوزن 
أكدت دراسات علمية أن حبة البركة يمكن أن تساعد فى زيادة التمثيل الغذائي في جسمك لتجعلك تبدو نحيفًا ومتناسقا ويمكن أن تفقد الوزن عند تناول بذور حبة البركة بالماء الدافئ.

مشاكل الجلد والشعر
يمكن أن تساعدك حبة البركة في الحفاظ على صحة الجلد والشعر و يمكنك استخدام زيته مع عصير الليمون لإشراق البشرة وهى مليئة بالعناصر الغذائية لتقوية شعرك ومنع تساقطه .

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يحمي الكلى
حبة البركة فعالة في الحد من اعتلال الكلية بسبب مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم ومستويات الكرياتينين في الدم ومستويات اليوريا في الدم، كما أنها تستخدم لعلاج حصوات الكلى والالتهابات.

امراض الكلى
امراض الكلى

السرطان
بذور حبة البركة غنية بمضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان خاصة ضد سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة وسرطان البنكرياس.

 الصداع
استخدم العلاجات الطبيعية بدلاً من تناول حبوب الأدوية الحديثة بدون داعٍ و مجرد فرك القليل من زيت حبة البركة على الجبهة يمكن أن يقلل من صداعك الشديد ويجعلك تسترخي.

حبة البركة فوائد حبة البركة فوائد حبة البركة على الريق الحفاظ على صحة الجلد حصوات الكلى الكوليسترول وظائف المخ مرضى السكر فقدان الوزن مرض الزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

موضوعات متعلقة

لجوع الشتا .. طريقة عمل الكب كيك

نصائح لمرضى الحساسية في الأمطار والعواصف

للوقاية من الأمراض.. 4 أشياء احرص عليها بعد التعرض للأمطار

3 أطعمة تقوى المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا .. تعرف عليها

أمطار ومدارس .. كيف تقوى المناعة لدى الأطفال | ٧ نصائح

لو ابنك مش بيحبها .. حضري شوربة العدس على الطريقة التونسية

لسلامة عيلتك.. أشياء يجب عدم فعلها داخل المنزل أثناء الرعد والبرق

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

ترشيحاتنا

هل تستخدم السعودية كامل طاقتها لإنتاج النفط؟.. وزير الطاقة يكشف

رغم اعتزاله.. وليد سليمان يتواجد في مباراة الأهلي والزمالك| تفاصيل

الصبح في مطر خلى بالك وانت نازل الشغل| الأرصاد تحذر سكان القاهرة

بعد رحيله.. من هو الدكتور رشاد برسوم صاحب النيل والتقديرية

تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

هل تجوز صلاة الفجر قبل موعدها بدقائق لألحق بالقطار ومواعيد العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب لا يعرف المستحيل.. شاب 19 عاما يتزوج عجوزا تبلغ 56 سنة بتايلاند

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ