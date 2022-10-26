تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

منذ العصور القديمة يبحث الإنسان دائما عن مواد طبيعية تستخدم فى علاج الأمراض وتعد حبة البركة من أهم الأعشاب المعروفة بقدرتها فى حماية الجسم من أمراض عديدة

نعرض لكم أهم فوائد حبة البركة على الريق وفقا لما جاء فى موقع “ pharmeasy” .



تقوي الذاكرة

ترتبط حبة البركة بزيادة الذكاء لذا تناولها يوميًا على معدة فارغة لتحسين وظائف المخ و من المفيد جدًا للفئة العمرية المسنة تحسين ذاكرتهم الضعيفة، وتوصي الأيورفيدا بتناول حبة البركة مع أوراق النعناع التي يمكن أن تعزز الذاكرة وتمنع الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر.

الذاكرة

مرض السكري

حبة البركة مفيدة جدًا للتحكم في مستويات السكر في الدم في مرض السكري من النوع وهى تؤثر على طريقة استخدام الجسم لسكر الدم وتنظيمه و يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول زيت حبة البركة مع الشاي الأسود على معدة فارغة للحصول على نتائج مرغوبة.

مرض السكري

تقوية القلب

تحافظ حبة البركة على صحة القلب عن طريق التحكم في مستويات الكوليسترول السيئ في جسمك ويجب أن تستهلك زيت كالونجي مع الحليب بانتظام لتحقيق نتائج جيدة.

خفض الالتهابات

تتمتع حبة البركة بخصائص مضادة للالتهابات يمكنها علاج الالتهابات المزمنة المختلفة، وهو معروف بعلاج آلام المفاصل من خلال توفير التزليق بين المفاصل وهو فعلل فى تقليل الالتهابات.

التحكم فى ضغط الدم

ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة يمكنها التحكم في ضغط الدم خاصة المرتفع وذلك من خلال شرب ملعقة صغيرة من زيت حبة مع الماء الفاتر.

تقوية الأسنان

تفيد حبة البركة صحة فمك بشكل عام مثل نزيف اللثة وضعف الأسنان وهى علاج رائع لألم الأسنان. لتحسين صحة الفم ، ما عليك سوى خلط نصف ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع كوب من اللبن الرائب وتطبيقه على لثتك وأسنانك مرتين في اليوم.

علاج الربو

بسبب التلوث، أصبح الربو مرضًا شائعًا جدًا ويعد زيت حبة البركة دواء قوي لمن يعانون من الربو ما عليك سوى مزجه مع العسل في ماء دافئ وشربه يوميًا.

إنقاص الوزن

أكدت دراسات علمية أن حبة البركة يمكن أن تساعد فى زيادة التمثيل الغذائي في جسمك لتجعلك تبدو نحيفًا ومتناسقا ويمكن أن تفقد الوزن عند تناول بذور حبة البركة بالماء الدافئ.

مشاكل الجلد والشعر

يمكن أن تساعدك حبة البركة في الحفاظ على صحة الجلد والشعر و يمكنك استخدام زيته مع عصير الليمون لإشراق البشرة وهى مليئة بالعناصر الغذائية لتقوية شعرك ومنع تساقطه .

تساقط الشعر

يحمي الكلى

حبة البركة فعالة في الحد من اعتلال الكلية بسبب مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم ومستويات الكرياتينين في الدم ومستويات اليوريا في الدم، كما أنها تستخدم لعلاج حصوات الكلى والالتهابات.

امراض الكلى

السرطان

بذور حبة البركة غنية بمضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان خاصة ضد سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة وسرطان البنكرياس.

الصداع

استخدم العلاجات الطبيعية بدلاً من تناول حبوب الأدوية الحديثة بدون داعٍ و مجرد فرك القليل من زيت حبة البركة على الجبهة يمكن أن يقلل من صداعك الشديد ويجعلك تسترخي.