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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح بإقامة أنشطة سكنية أو تجارية أو إدارية أو تعليمية، أو أية أنشطة ذات طابع تجاري أو خدمي استثماري، في أدوار البدروم بالأراضي السكنية المخصصة للعمارات أو الفيلات.

بدرومات قطع الأراضي السكنية

وشددت الوزارة على عدم التصريح بممارسة هذه الأنشطة في بدرومات قطع الأراضي السكنية، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط التخطيطية المنظمة للمناطق السكنية، والحفاظ على طبيعتها.

الأنشطة المسموح بها في بدرومات الأراضي

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأنشطة المسموح بها في بدرومات الأراضي السكنية تقتصر، وفقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، على الاستخدام الأساسي المتمثل في أماكن انتظار السيارات لخدمة العقار، على أن يتم توفيرها وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

تخصيص المساحات الزائدة

وأضافت الهيئة أنه يجوز تخصيص المساحات الزائدة، بعد استيفاء أماكن انتظار السيارات المطلوبة، لبعض الأنشطة الخدمية المخصصة لقاطني العقار فقط، وتشمل الأعمال الكهروميكانيكية للعقار، والمخازن غير التجارية لخدمة السكان، وغرفة حارس العقار بمساحة لا تزيد على 20 مترًا مربعًا، وصالة ألعاب رياضية «جيم» غير تجارية لخدمة سكان العقار.

وأكدت الهيئة ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات والضوابط والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك الحماية المدنية، إلى جانب التأكد من السلامة الإنشائية، قبل السماح بممارسة أي من الأنشطة المسموح بها.

وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرارها في وضع وتطبيق الضوابط المنظمة لاستخدامات العقارات، بما يسهم في الحفاظ على جودة الحياة بالمدن الجديدة، وضمان توافق الأنشطة داخل المناطق السكنية مع طبيعتها التخطيطية.

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