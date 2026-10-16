مصر تستدعي القائم بالأعمال الكولومبي بالقاهرة احتجاجا على افتتاح سفارة بلاده في القدس المحتلة

صرح مصدر مطلع بأن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة، للتعبير عن احتجاج مصر الشديد ورفضها القاطع لقرار كولومبيا افتتاح سفارتها في القدس المحتلة، باعتباره إجراءً أحاديًا غير مقبول، يتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة، ويشكل مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشيرًا إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه أن ينعكس سلبًا على الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تأجيج التوترات وتقويض فرص التسوية السياسية.

وشدد المصدر على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين.