مصر و18 دولة تدين افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس وتطالبها بالتراجع عن القرار

أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والجمهورية التركية، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والجمهورية اليمنية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسلطنة عُمان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية باكستان الإسلامية، أدانوا بشدة وأعربوا عن رفضهم القاطع لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارتها في القدس، وهي خطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، هو إجراء باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. ويتماشى هذا الموقف مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 476 (لعام 1980) ورقم 478 (لعام 1980)، اللذين يرفضان محاولات تغيير طابع القدس أو وضعها، ويدعوان الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة التي تُعد جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما دعا الوزراء الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ تدابير تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.