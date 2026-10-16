القدس خط أحمر.. مصر و18دولة تدين افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة

أدانت مصر و18 دولة عربية وإسلامية إقدام جمهورية كولومبيا على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدين أن أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل هو إجراء باطل ولاغٍ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وفقا لقناة إكسترا نيوز، أصدر وزراء خارجية الدول الـ19 بياناً مشتركاً اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية كل من مصر، وفلسطين، وتركيا، وجيبوتي، ولبنان، وليبيا، واليمن، وقطر، والأردن، والصومال، وماليزيا، وإندونيسيا، والسعودية، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان، وسوريا، والسودان، وباكستان، أن افتتاح السفارة الكولومبية في القدس يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.

وشدد الوزراء على أن أي إجراء أو قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يعد إجراءً باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مشيرين إلى أن هذا الموقف يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما القرارين 476 و478 لعام 1980، اللذين يرفضان محاولات تغيير طابع القدس أو وضعها ويدعوان الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية منها باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعا الوزراء الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في القرار والتراجع عنه، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.