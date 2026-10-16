بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

أزاحت شركة «تسلا» الستار رسميًا عن الجيل الثاني المنتظر من سيارتها الرياضية الخارقة «رودستر» خلال فعالية استثنائية أقيمت في موقع اختبارات شركة «سبيس إكس» بمدينة مكجريجور في ولاية تكساس.

وبعد سنوات طويلة من الانتظار والتأجيل، جاء الظهور الأول للسيارة دراماتيكيًا وخارج المألوف، حيث أثبتت تسلا أن طرازها الجديد يدمج تقنيات الطيران الحربي واستكشاف الفضاء ليرسي معايير غير مسبوقة في عالم السيارات الرياضية.

عرض مبهر ودافعات غازية مستوحاة من علوم الفضاء

شهدت فعالية التدشين استعراضًا غير مسبوق؛ إذ صعدت السيارة على منحدر منحنٍ بزاوية شبه مقلوبة معتمدة على مراوح شفط سفلية تثبتها على الجدار، قبل أن تقفز في الهواء فوق أسطول من سيارات تسلا يضم «سايبر كاب»، و«سايبر تراك»، وشاحنة «سيمي»، وطرازي «Model Y» و«Model 3».

وجلس خلف مقود السيارة مانيكان يحمل اسم «ستارمان» لتأكيد عوامل الأمان خلال العرض الحي الذي سجل تسارعًا مذهلاً من الصفر إلى 96 كيلومتراً في الساعة خلال 0.81 ثانية فقط.

وتستمد السيارة تقنياتها المتقدمة مباشرة من خبرات «سبيس إكس»، حيث تعتمد فئات الأداء العالي على عشر فوهات دفع تعمل بغاز مضغوط، يغذيتها وعاءان من ألياف الكربون بسعة إجمالية تبلغ 600 لتر وضغط هواء يصل إلى 250 كيلوجرامًا.

تسلا رودستر الجديدة 2028

وتمنح هذه المنظومة قوة دفع تتجاوز 80 كيلوكنوتن، مما يتخطى بكثير طاقة التماسك الفيزيائي للإطارات التقليدية، ويتيح توليد قوى منعطفات جانبية تفوق 2g بفضل مراوح الشفط المستوحاة تصميمًا من الطائرات الحربية مثل «SR-71» و«F-35»، مع هيكل خارجي مصنوع من المغنيسيوم والتيتانيوم وألياف الكربون ونظام توجيه سلكي (Steer-by-Wire).

ثلاث نسخ استثنائية بقدرات متدرجة

أعلنت تسلا عن توفر السيارة بثلاث فئات رئيسية تلبي تطلعات عشاق الأداء المطلق:

فئة الأداء العالي: النسخة الأساسية المخصصة للطرقات العامة بمقعدين، وتعتمد على الديناميكا الهوائية النشطة ومراوح الشفط لتحقيق تسارع إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 1.6 ثانية.

فئة الدفع الصاروخي: النسخة الرياضية المخصصة للحلبات بإضافات دافعات الغاز البارد الخلفية، لتقطع التسارع في أقل من 0.9 ثانية، وتُبنى بأعداد محدودة للغاية.

فئة الصاروخ: النسخة الأشد تطوراً بمقعد واحد ودافعات محيطية بالكامل تتيح للسيارة الإقلاع والدوران في الهواء، مسجلة تسارعًا خارقًا في أقل من 0.59 ثانية وسرعة قصوى تتجاوز 370 كيلومترًا في الساعة، وهي مخصصة للدعوات الخاصة وغير مأهولة للطرق العامة.

تعديلات جوهرية مقارنة بنموذج 2017 وقائمة الأسعار

شهدت المواصفات النهائية للسيارة تغييرات جذرية مقارنة بالنموذج الأولي الذي كُشف عنه عام 2017؛ إذ انخفض المدى التشغيلي ليصبح أكثر من 480 كيلومترًا بشحنة واحدة مقارنة بالوعد السابق البالغ 1000 كيلومتر، كما تحولت المقصورة من تصميم بأربعة مقاعد إلى مقعدين، بينما جاءت السرعة القصوى أقل بقليل من حاجز 400 كيلومتر في الساعة المعلن سابقًا، في مقابل تفوق كبير ومذهل في أرقام التسارع والقدرات الحصانية.

فتحت تسلا باب الحجز المسبق رسميًا بدفع عربون بقيمة 50,000 دولار يُسدد على دفعات فورية، بينما ترتفع تكلفة حجز فئة «Thrust» الخاصة إلى 250,000 دولار، على أن تبدأ خطوط الإنتاج الفعلية للسيارة مطلع عام 2028.

ورغم التأكيد على أن رودستر لن تمثل حجمًا تجاريًا ضخمًا مقارنة بحجم مبيعات الشركة الإجمالية، إلا أنها تظل الواجهة التقنية الأبرز لمنظومات الذكاء الاصطناعي والأداء الفائق لدى الصانع الأمريكي.