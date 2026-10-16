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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية للجهاز المصرفي، بعد ارتافعات متتالية شهدتها تعاملات الاسبوع الجاري.

وصعدت أسعار الدولار  بنحو 120 قرشا خلال سلسلة الارتفاعات خلال تعاملات الاسبوع المنتهي أمس الخميس.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

 

أسعار الدولار اليوم 

وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك “:بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي” 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فيالبنك الأهلي الكويتي: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية : 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل 53.40 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  53.40 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.40 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في أبوظبي الأول 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك البركة 53.38 جنيه للشراء، و53.48 جنيه للبيع.
 

 سعر الدولار في كريدي أجريكول : 53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع.

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