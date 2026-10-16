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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذة علوم سياسية: إيران تسعى لفرض مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
عبد الخالق صلاح

قالت الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية، إن الجانب الإيراني أعلن عن خريطة مسارات وبروتوكول للملاحة في مضيق هرمز يحددان طرقًا تقول طهران إنها آمنة لعبور السفن وذلك في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة والصراع على حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأوضحت جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تحددها لعبور المضيق، مشيرة إلى أن هذه المسارات تستهدف تجنب مخاطر الألغام البحرية والهجمات التي قد تتعرض لها السفن من جانب الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أن طهران تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تأكيد سيادتها على المضيق وفرض ترتيبات خاصة لتنظيم حركة الملاحة فيه.

وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن السفن التي التزمت بالتوجيهات الإيرانية تمكنت من تفادي المخاطر في حين اتهمت الولايات المتحدة بالتسبب في تعريض عدد من السفن للخطر، لافتة إلى أن بعض السفن تعرضت للغرق أو الإصابة أو اشتعال النيران أثناء عبورها المضيق في ظل تصاعد المواجهة البحرية بين الجانبين.

أستاذة علوم سياسية إيران مضيق هرمز

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