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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

ياسمين عز
ياسمين عز

تحدثت ياسمين عز فى برنامجها اليوم، عن الأوقات المناسبة التى تطلب فيها المرأة المال من زوجها ومصاريف المدارس وكيفية التعاملات المادية بين الزوجين.

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وقالت ياسمين عز خلال حلقة اليوم من برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “أرجوكي فى وقتين ما تطلبيش فيهم فلوس من الراجل نهائي”.
 

وأوضحت ياسمين عز هذين الوقتين، وهما: “أول ما يصحى من النوم سيبيه ياخد قهوته أو الشاي بتاعه وبعدين خلال اليوم اطلبي”.
 

ياسمين عز فى احدث الحلقات
ياسمين عز فى احدث الحلقات

واستطردت حديثها، أن الوقت الثاني هو قبل النوم فى الليل، قائلة: “بلاش تقولي لستة الطلبات علشان هينام مهموم وممكن يجيله جلطة بعد الشر عليه”.

وانهالت التعليقات على هذا التصريح للمذيعة ياسمين عز بشكل سريع جدا بين مؤيد ومعارض وساخر، ولكن أبرزها تعليق واقعي بأسلوب ساخر وهو: “أنا دول الوقتين اللى بشوف فيهم جوزي اطلب امتى ولا ماطلبش خالص”.

ياسمين عز المذيعة ياسمين عز برنامج كلام الناس الزوجين التعاملات المادية

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