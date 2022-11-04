فقدان البصر.. عادة شائعة بين الجميع تهدد الإنسان بالعمى

يعد فقد البصر من أخطر الأشياء التى تهدد الإنسان فالنظر هو مرآة البشر على كل ما فى العالم والاستمتاع به أو الاستفادة منه لذا يهتم العلماء بمعرفة الأسباب التى تزيد من احتمالات فقد البصر.

وجدت دراسة حديثة أن الذين لا ينامون عدد ساعات كاف بشكل متواصل أو يعانون من الشخير طوال الليل أو هم معرضون لخطر فقد البصر بعد سنوات وللأسف السهر وعدم النوم الكاف أصبح شائعا جدا فى العصر الحديث.

ومن المعلومات الغريبة التى كشفتها الدراسة الحديثة أن الذين يأخذون قيلولة النهار معرضون للإصابة بمرض الجلوكوما الذي يزيد من احتملات فقد البصر بنسبة تصل إلى الخمس مقارنة بغيرهم الذين يبتعدون هذه العادة .



السهر والأرق



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأشخاص المصابون بـ الشخير أكثر عرضة لمرض الجلوكوما بنسبة 10 في المئة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو ينامون عدد ساعات كبير عن المعدل الطبيعي أكثر عرض لمرض الجلوكما وفقد البصر بنسبة 13 في المئة من الذين ينامون بشكل صحي.

ويرجع العلماء الخطر في ذلك إلى التغيرات التي تطرأ على ضغط العين التى تحدث بسبب اضطرابات النوم.

و"الجلوكوما" أو "الزَرَق" تدمر العصب البصري وتؤدي لـ فقد البصر في حالة لم يتم العلاج مبكرا .