استقرت معظم العملات الآسيوية إلى حد كبير اليوم الخميس، بينما حافظ الدولار الأمريكي على تداولاته قرب أعلى مستوى له في 19 شهرًا، مدعومًا بإشارات متشددة من مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.965 في التعاملات الآسيوية المبكرة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، مع استمرار دعم العملة الأمريكية من توقعات تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بما يصل إلى 0.9% إلى 0.6659 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، قبل أن يقلص خسائره قليلًا، ويتداول منخفضًا بنحو 0.7% عند 0.6673 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن عدد العاملين في أستراليا انخفض بمقدار 43,500 شخص في أكتوبر، مسجلًا ثاني تراجع شهري متتالٍ، ومخالفًا توقعات الأسواق بزيادة قدرها 20,000 وظيفة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.9%، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات، ما عزز المؤشرات على تدهور أوضاع سوق العمل.

ودعمت هذه البيانات التوقعات بأن يكون بنك الاحتياطي الأسترالي قد أنهى دورة تشديد السياسة النقدية، وهو ما زاد الضغوط على العملة الأسترالية.

وفي اليابان، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى 159.59 ين للدولار، ليظل الين بالقرب من مستوى 160 الذي تراقبه الأسواق عن كثب، بعدما أثار بلوغه سابقًا مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ولم يتمكن الين من تحقيق مكاسب رغم استمرار محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الإشارة إلى أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من التشديد، إذ لا يزال فارق أسعار الفائدة الواسع بين اليابان والولايات المتحدة يمثل عامل ضغط على العملة اليابانية.

وبالنسبة إلى العملات الآسيوية الأخرى، لم يشهد اليوان الصيني تغيرًا يُذكر مقابل الدولار، بينما ارتفع الوون الكوري الجنوبي بشكل طفيف.

في المقابل، تراجع الدولار قليلًا أمام الدولار السنغافوري والروبية الهندية، مع تحركات محدودة في معظم الأسواق.

وعزز محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر، الصادر أمس الأربعاء، التوجه المتشدد للبنك، إذ أظهر أن جميع المسؤولين تقريبًا رأوا أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات.

كما حذر بعض المسؤولين من أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يستدعي تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وزاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من حدة هذه النبرة، قائلًا إن البنك المركزي ينبغي أن يدرس رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر، أو أن يشير إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال 2027.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند نطاق 3.75% إلى 4.00% في اجتماعه الأخير.

وأدى ارتفاع الدولار إلى الضغط على العملات الرئيسية الأخرى، إذ جرى تداول اليورو عند نحو 1.13 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته منذ أبريل 2025.

وفي المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 5.06%، بعد نجاح مزاد قوي للسندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا.

كما ساهم انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي في زيادة الطلب على السندات الحكومية باعتبارها من أصول الملاذ الآمن.

وتابع المستثمرون أيضًا تطورات أسهم التكنولوجيا العالمية والمباحثات الجيوسياسية التي تشمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل استمرار المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وآفاق النمو العالمي، ما أبقى الحذر مسيطرًا على الأسواق المالية.