شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر بعد منشور للفنان

أثار تصريح الفنان أحمد زاهر عن الأطباء حالة كبيرة من الجدل على السوشيال أن التمثيل أصعب مهنة فى التاريخ .. “ومافيش طبيب أو مهندس بيشتغل عدد الساعات اللى بنشتغلها”.

وعلق دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على هذا التصريح للنجم أحمد زاهر بشكل ساخر من خلال صفحته على موقع الفيس بوك.

قال الدكتور جمال شعبان "الأطباء والمهندسون منبهرون بكلامك وبيقولوا لك ربنا يقويك يا نجم علي صعوبات المهنة بتروحوا اللوكيشن شايلين أرواحكم علي كفوف أيديكم فداء للفن" واختتم المنشور ببوستر النجم أحمد زاهر الخاص بالتصريح والمنشور فى أحد المواقع العربية.

احمد زاهر

وصرح الفنان أحمد زاهر بهذه التصريحات من خلال لقاء بأحد برامج قناة الحرة وأثار هذا التعليق غضب عدد كبير من الأطباء والمهندسين بل وبعض الجمهور.

ودافع البعض الآخر من الجمهور أحمد زاهر وأنه يريد من خلال هذا التصريح أن يعبر عن مدى الضغط النفسي الذي يعيشه الممثل من خلال عدد ساعات العمل الكبيرة وتقمص الأدوار.

