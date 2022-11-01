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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم لحمايته من أمراض ومشكلات صحية متعددة مثل ضعف المناعة والعظام.

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وأضاف “ جمال شعبان” فى منشور له على صفحة الفيس بوك، أن وجود فيتامين د بنسبة أقل من ٢٥ نانو مول/ لتر تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان بل وبقاءه على قيد الحياة 

وأوضح “ جمال شعبان ” أن هذه المعلومات حصل عليها من دراسة بريطانية حديثة هذا الأسبوع نشرت في ميدسكيب حول تأثير نقص فيتامين د على الإنسان 
 

مصادر فيتامين د
مصادر فيتامين د


وشدد “ جمال شعبان” على أهمية تعويض النقص في فيتامين د بشكل سريع لتفادى أى أضرار ولكن يجب عدم تناول المكملات دون استشارة الطبيب.

 وأوضح “ جمال شعبان” أن المقدار المثالي لفيتامين د يكون فوق ٥٠ نانو مول/ لتر، وهذه النسبة يتم معرفتها من خلال اجراء الفحوصات المناسبة فى المعمل .
 

جمال شعبان فيتامين د نقص فيتامين د المقدار المثالي لفيتامين د الدكتور جمال شعبان دراسة

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