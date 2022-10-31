الحق نفسك.. التوقف عن التدخين فى هذه السن يحميك من مخاطر الوفاة

توصلت دراسة كبيرة إلى أن التوقف عن التدخين قبل الوصول لسن 35 كان له تأثير كبير فى تقليل معدلات الوفاة المماثلة خلال فترة زمنية معينة للأشخاص الذيم لم يدخنوا على الإطلاق.

ووفقا لـ “ساينس ألرت” و أن الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين في سن كبيرة يحصلون على فوائد صحية من هذا الأمر وتتحسن جودة حياتهم ولكن من أقلعوا عن التدخين قبل سن الـ 35 عاما كانت معدلات الوفاة لديهم أقل.

وكشف الباحثون في تقرير نشر في مجلة JAMA الأسبوع الماضى: أن التدخين ارتبط بما لا يقل عن ضعف معدل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى وذلك بين الرجال والنساء من مجموعات عرقية وإثنية متنوعة.

الاقلاع عن التدخين

قال جون بي بيرس، الأستاذ الفخري في قسم طب الأسرة والصحة العامة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في تعليق على الدراسة، أن الباحثون وجدوا أن التوقف عن التدخين، خاصة في الأعمار الأصغر كان مرتبطا بانخفاض كبير في معدل الوفيات الزائد النسبي المرتبط باستمرار التدخين وهذه هي الدراسة الثالثة الكبيرة التي تجد أن سن 35 قد يكون هو العمر الأمثل للتوقف عن التدخين خاصة لمن بدأوا التدخين في سن مبكرة.

كما وجد الباحثون أنه كلما مر الوقت منذ التوقف عن التدخين، كلما اقترب معدل الوفيات لدي الشخص من معدل وفيات أى إنسان لم يدخن مطلقا.